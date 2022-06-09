Miray Bebeğin Ölümüne İlişkin Davada 2 Doktora 3 Yıl 6'şar Ay Hapis ve 5'er Ay Görevden Uzaklaştırma Cezası Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Miray Bebeğin Ölümüne İlişkin Davada 2 Doktora 3 Yıl 6'şar Ay Hapis ve 5'er Ay Görevden Uzaklaştırma Cezası Verildi

09.06.2022 17:33

İstanbul'da, 6 yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Miray bebeğin ölümüne ilişkin dava karar çıktı. Yargılanan iki doktora 3 yıl 6'şar ay hapis ve 5'er ay görevden uzaklaştırma cezası verildi. Mahkeme, sanıklara iyi hal indirimi uygulamadı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'da, 6 yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Miray bebeğin ölümüne ilişkin dava karar çıktı. Yargılanan iki doktora 3 yıl 6'şar ay hapis ve 5'er ay görevden uzaklaştırma cezası verildi. Mahkeme, sanıklara iyi hal indirimi uygulamadı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 20 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybeden 6 aylık Miray Türkkan'ın ölümüne ilişkin iki doktorun 'yanlış tedavi' iddiasıyla yargılandığı davaya İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmaya, Miray bebeğin annesi ile babası katıldı. Tutuksuz sanık doktor Nurettin Onur Kutlu ve tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"DAVA 6 YILDIR DEVAM EDİYOR, CEZALANDIRILSINLAR"

Miray bebeğin annesi ile babası, mahkemedeki beyanlarında "Biz, doktorlara güvendik, çocuğumuzu onlara götürdük. Çocuğumuz şu anda yaşıyor olabilirdi. Savcının mütalaasına katılıyoruz. Cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Dava 6 yıldır devam ediyor, sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.

"HESAPLAMA HATASI SÖZ KONUSU OLDU"

Savunma yapan sanık doktor Nurettin Onur Kutlu, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Bizim hastanemiz çok yoğun olduğu için asistan hekimler orada olur. Sistem, asistan doktorlara yüklenmiş bir yük. Çocuk uzman doktoru olarak ben tektim. İcapçı hekim olarak da destek veriyordum. Miray bebek için biz de büyük üzüntü duyduk. Esasında hastamızın ağır bir kalp yetmezliği ve metabolizma hastalığı vardı. Biz de kalbini destekleyebilmek için tüm ilaçları damardan kullanıyorduk. Bunların hepsi de kalp destekleyici ilaçlardı. Hızlı etkili olması için yükleme dozundan başlayıp ilave dozuna geçilmeyi planladık. Hesaplama hatası söz konusu oldu. Benim hakkımda Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği (TBB) soruşturması ve Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında suçsuz bulundum" diye konuştu.

"YANLIŞ İLAÇ OLSAYDI SORUMLULUK BENDE OLURDU AMA DEĞİL"

Son sözü sorulan Kutlu, "Verilen bir ilaç yanlışsa sorumluluk bana aittir, ama söylediğim ilacın dışında bir ilaç verilmişse buna bir şey yapamam. Benden yardım istenmiş olsaydı gider yardım ederdim. Tedavide yardım etme talebim oldu ama kendisi istemedi. Beraatımı isterim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, her iki doktora da 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 3 yıl 6 ay hapis cezası ve 5 ay da görevden uzaklaştırılma cezası verdi. Mahkeme, sanıklara iyi hal indirimi uygulamadı.

YORUMLAR
500
İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi 5. Etnospor Kültür Festivali 5. Etnospor Kültür Festivali
Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miray Bebeğin Ölümüne İlişkin Davada 2 Doktora 3 Yıl 6'şar Ay Hapis ve 5'er Ay Görevden Uzaklaştırma Cezası Verildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 17:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: Miray Bebeğin Ölümüne İlişkin Davada 2 Doktora 3 Yıl 6'şar Ay Hapis ve 5'er Ay Görevden Uzaklaştırma Cezası Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement