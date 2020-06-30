Daha önce 'Vatanım Sensin'de kamera karşısına geçen ikili, yeniden birlikte rol aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Daha önce 'Vatanım Sensin'de kamera karşısına geçen ikili, yeniden birlikte rol aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Dizinin hazırlıkları için bir araya gelen ikiliden Daner, eline makası alıp rol arkadaşı Kuzum'un saçını kesti.
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30.06.2020 15:18:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Miray Daner, Boran Kuzum'un saçlarını kesti - Son Dakika