Son Dakika Haberleri: Miray Ürkmezer, Bayan Personellerin 8 Mart Kadınlar Günü'nü Kutladı

Miray Ürkmezer, Bayan Personellerin 8 Mart Kadınlar Günü'nü Kutladı

39 dakika önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in eşi Miray Ürkmezer, Safranbolu Belediyesinde çalışan kadınlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Miray Ürkmezer, Bayan Personellerin 8 Mart Kadınlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in eşi Miray Ürkmezer, Safranbolu Belediyesinde çalışan kadınlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlarla uzun süre sohbet eden Miray Ürkmezer, "Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü kutluyor, Safranbolu'da bulunan kamu kurumlarında bu kadar çok sayıda bayan personeli görmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Konuşmasında Safranbolu'nun Pilot Bölge olarak seçildiği Sıfır Atık Projesine de değinen Ürkmezer "Safranbolu sıfır atık projesinde çok büyük bir yol kat etti. Bunda siz hanımların çok büyük payı var. Aynı itinayı göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Amacımız Safranbolu'dan artık çöp çıkmaması. Bu konuda sizlerin desteği ile başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Program sonrası hatıra fotoğrafı çekilirken, Miray Ürkmezer bayanlara fidan ve bez çanta hediye etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:30 Kaynak: İHA

8 Mart, Safranbolu, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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