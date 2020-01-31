Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı! - Son Dakika Spor

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haber - Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından sportif direktörlük için ismi geçen Mircea Lucescu, ülkesinin basınına önemli açıklamalar yaptı.

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber - Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından sportif direktörlük için ismi geçen Mircea Lucescu, ülkesinin basınına önemli açıklamalar yaptı.


'Beşiktaş'ta görev alacağınız iddia ediliyor? Ne söylersiniz?' sorusuna yanıt veren lucescu, "Şu an bunu konuşmak istemiyorum" dedi.


Mircea Lucescu sözlerini, "Benden her şeye cevap vermemi bekliyorsunuz. Bunu tartışmak istemiyorum" ifadeleriyle sürdürdü.


Rumen teknik adam son olarak "Kulübede olmayı özledim. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.


Mircea Lucescu, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:30 Kaynak: Hürriyet
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