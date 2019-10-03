Son Dakika Haberleri: Mircea Lucescu'dan Galatasaray itirafı!
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Mircea Lucescu'dan Galatasaray itirafı!

1 saat önce

Türkiye A Milli Takım'daki görevinden ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'da verdiği röportajda flaş sözlere imza attı.

Mircea Lucescu'dan Galatasaray itirafı!, System.String[]

Türkiye A Milli Takım'daki görevinden ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'da verdiği röportajda flaş sözlere imza attı.


74 yaşındaki Romanyalı teknik direktör, Türkiye A Milli Takımı'ndan önce Galatasaray'dan teklif aldığını ve sarı kırmızılı kulübe gitmediği için pişmanlık yaşadığını belirtti.


"GALATASARAY'A GİTMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"


Lucescu, "Türkiye Milli Takımı ile görüştüğümde Galatasaray Başkanı (Dursun Özbek) yanıma geldi ve takımı bana vermek istedi. O zamanlarda Galatasaray'da zaten bir teknik direktör çalışıyordu. Igor Tudor takımın başındaydı ve ben kimseyi görevinden etmek istemedim. Şimdi geçmişe bakınca Galatasaray'a gitmediğim için pişmanlık yaşıyorum." sözlerini kullandı.


Mircea Lucescu, Galatasaray, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:31 
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