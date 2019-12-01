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Mircea Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

6 saat önce

Mircea Lucescu, 'temelini attım' dediği A Milli Takım'la ilgili EURO 2020 kura çekiminin yapıldığı Bükreş'te konuştu.

Mircea Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!, System.String[]

Mircea Lucescu, 'temelini attım' dediği A Milli Takım'la ilgili EURO 2020 kura çekiminin yapıldığı Bükreş'te konuştu.


Halefi Şenol Güneş'in başarısının alkışa değer olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, şunları söyledi:


"Bazı gazeteler kovulduğumu yazdılar. Kovulmadım. Ben ayrıldım. A Milli Takım'da değişim ve yapılanma istendi. Ben de gençleştirme yaptım. Sayın Yıldırım Demirören'le Şubat'ta konuştum. Bu kampanyanın bir Türk hocayla devam etmesi gerektiğini düşündüm Şenol Güneş'in gelmesi konusunda ben de tavsiyede bulundum. Şenol hocanın getirdiği devamlılık ve sonuçlandırma ile alkışı hak ediyor."


MİLLİ TAKIM'A GÜVEN LAZIM


TÜRK Milli Takımı ile 8 resmi maça çıkan ve 2 galibiyet alıp 5 kez de mağlup olan Mircea Lucescu, kendisini başarılı olarak görmediğini belirterek, şunları söyledi:


"Türkiye büyük bir başarı kazandı. Türk Milli Takımı genç ve her maç olgunlaşıyorlar. Çok iyi de bir hocaları var. Kendimi başarılı görmüyorum ama iyi izlenim bıraktığıma inanıyorum. Türk oyuncususun güvenilmeye ihtiyacı var.


FAVORİM İNGİLTERE


Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve diğerlerini yetiştirdim. Türkiye'nin gruptan çıkması büyük dileğimiz. Şampiyonadaki favori Almanya. Ama benim favorim İngiltere."

Mircea Lucescu, Şenol Güneş, Bükreş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:42 
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