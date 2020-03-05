Mircea Lucescu: "Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mircea Lucescu: 'Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım' - Son Dakika Spor

Mircea Lucescu: "Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım"

6 saat önce

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden Mircea Lucesu konusunda Romanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Mircea Lucescu:

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden Mircea Lucesu konusunda Romanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.


Rumen basınında yer alan habere göre; Lucescu yakın çevresine "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dedi.


Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Lucescu'nun Fenerbahçe ile de mutlu sona ulaşma konusunda hevesli olduğu vurgulandı.


Mircea Lucescu, Fenerbahçe, Romanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:14 
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