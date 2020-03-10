Mircea Lucescu: Koronavirüsten korkmuyorum

Romanya'da koronavirüs endişesi nedeniyle spor organizasyonlarına 1000'den fazla seyircinin alınmaması kararı sonrası Mircea Lucescu'dan açıklama geldi.



Fenerbahçe ile adı anılan A Milli takımın eski çalıştırıcısı Lucescu, koronavirüs salgınından korkmadığını ifade etti.



Lucescu açıklamasında, "Bu koronavirüsün ne kadar süreceği bilinmiyor. Romanya için çıkan bu kararı da anlamadım. Bin seyirci... Kimin geleceğine nasıl karar vereceksiniz? Ben koronavirüsten korkmuyorum" ifadelerini kullandı.



Rumen teknik adam, milli takımdan ayrıldıktan henüz bir takımla anlaşmadı.



