SPOR Mircea Lucescu: Oyuncuları Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Mircea Lucescu: Oyuncuları Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık

15.04.2022 13:37

Mircea Lucescu: Oyuncuları Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık"Antrenmanlarımızı Bükreş'te yapıyoruz""Biz profesyoneliz, oyuncular sahada, saha dışında yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar""Kolay değil, çok zor.

Mircea Lucescu: Oyuncuları Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık

"Antrenmanlarımızı Bükreş'te yapıyoruz"

"Biz profesyoneliz, oyuncular sahada, saha dışında yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar"

"Kolay değil, çok zor. Her seferinde orada ne olduğunu ve ailelerini düşünüyorlar"

"Hayat devam etmek zorunda. Bildikleri şeyi, yani futbol oynamayı yapmak zorundalar"

"Yabancı oyunculara başka kulüplerde oynamaları için izin verdik"

"Bazı arkadaşlarım Ukrayna'da kaldı, zaman zaman onlarla orada neler olduğunu konuşuyoruz"

"Sezon bitti zaten, Trabzonspor şampiyon oldu, bitti"

"TFF'de yaşananlar çok normal, bu her zaman Türkiye'de oluyor"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Yaşanan savaş nedeniyle futbol ligleri durdurulan Ukrayna'nın köklü takımlarından Dinamo Kiev'de teknik direktörlük yapan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu, oyuncularını ve ailelerini Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardıklarını söyledi.

Lucescu, bu süreçte neler yaşadıklarından oyuncularını nasıl bir arada ve motive tuttuğuna, Türkiye Süper Lig'deki mevcut sezondan Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in istifa etmesine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Savaştan nasıl etkilendikleri ve futbolcularını nasıl motive ettiği ile ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, "Biz profesyoneliz. Mesleki faaliyetlerini, aktivitelerini sürdürmek için oyuncular sahada, saha dışında yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Oyuncuları Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık. Orada antrenman yapıyoruz. Aileleri de aynı, Ukrayna'dan çıktılar. Bükreş'te yaşıyorlar. Sonra normal bir futbol takımı gibi anlarımızı, zor anlarımızı yaşamaya çalışıyoruz. Kolay değil, çok zor. Her seferinde orada ne olduğunu ve ailelerini düşünüyorlar. Ama hayat devam etmek zorunda. Bildikleri şeyi, yani futbol oynamayı yapmak zorundalar. Futbolun kalitesiyle keyif alıyorlar" diye konuştu.

"BAZI ARKADAŞLARIM UKRAYNA'DA KALDI, ZAMAN ZAMAN ONLARLA ORADA NELER OLDUĞUNU KONUŞUYORUZ"

Ukraynalı futbolculardan hiçbirinin takımdan ayrılmadığını dile getiren Rumen çalıştırıcı, yabancı oyunculara ise izin verdiklerini söyledi. Lucescu, "Benjamin Verbic, Legia Varşova'ya; Tomasz Kedziora, Lech Poznan'a; Carlos de Pena ise Internacional'e gitti haziranın sonuna kadar. Birkaç oyuncu daha var giden. Diğer tüm oyuncular bizimle birlikte çünkü onlar diğer kulüplerde oynamaya gidemediler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da kalan arkadaşlarıyla hiç görüşüp görüşmediği sorulan Lucescu, "Bazı arkadaşlarım orada kaldı. Zaman zaman onlarla orada neler olduğunu ve hayatın nasıl olduğu hakkında konuşuyoruz. Sadece bu" yanıtını verdi.

"TFF'DE YAŞANANLAR ÇOK NORMAL, BU HER ZAMAN TÜRKİYE'DE OLUYOR"

Türkiye Süper Lig ile ilgili soru sorulması üzerine, "Sezon bitti zaten. Trabzonspor şampiyon oldu, bitti" diyen Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in ve yönetim kurulundan birkaç ismin istifa etmesiyle ilgili ise "İstenilen sonuçlar alınamadığında bu her zaman Türkiye'de oluyor. Değiştiriyorlar. Bu çok normal. Bunu çok iyi biliyorum. Ben de bir zamanlar şampiyonluklar yaşadım ve değiştirildim. Bu bir problem değil" yorumunu yaptı.

Lucescu, Galatasaray'da teknik direktör değişimi yaşanması ihtimali ve kendisine bu yönde bir teklif gelip gelmediği yönündeki soruya "Bu benim konum değil" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

SPOR Mircea Lucescu: Oyuncuları Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık
SPOR Mircea Lucescu: Oyuncuları Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık
SPOR Mircea Lucescu: Oyuncuları Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık
SPOR Mircea Lucescu: Oyuncuları Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık

YORUMLAR
500
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Türkiye'nin Ukrayna'nın gerçek dostu olduğunu söyledi Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Türkiye'nin Ukrayna'nın gerçek dostu olduğunu söyledi Kayseri Kadın FK son 8 takım arasında Kayseri Kadın FK son 8 takım arasında

Mircea Lucescu, Ukrayna, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Mircea Lucescu: Oyuncuları Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu!
13:32 Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına yanıt verdi
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:51:58. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Mircea Lucescu: Oyuncuları Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement