Mircea Lucescu, Vodafone Park'ın kapısından döndü

Spor Arena - İsmail Er | Son olarak Milli Takımı çalıştıran, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, derbiyi izlemek için gittiği Vodafone Park'ın kapısından döndü.



Siyah beyazlı ekipte geleceği tartışılan teknik direktör Abdullah Avcı'yı ve kulübü zor durumda bırakmak istemeyen Rumen teknik adam, dedikodulara sebebiyet vermemek için maçı tribünde takip etmek yerine evinde izlemeyi tercih etti.



Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Mircea Lucescu, tercümanı Sinan Serhatlıoğlu'na, "Beşiktaş çok zor durumda. Maça gelirsem yanlış anlaşılır." diyerek stattan ayrıldı ve evinin yolunu tuttu.