Son Dakika Haberleri: Mirin Maçı Sakat Tamamladı

Mirin Maçı Sakat Tamamladı

5 dakika önce

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Mirin, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonrası, değişiklik hakkı olmaması nedeniyle maçı sakat tamamladı.

Mirin Maçı Sakat Tamamladı, System.String[]
Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Mirin, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonrası, değişiklik hakkı olmaması nedeniyle maçı sakat tamamladı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlıların Fransız oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin karşılaşmayı sakat sakat tamamladı. 87. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde Skrtel'le girdiği mücadele sonrasında sakatlanan yıldız oyuncu, tedavisinin ardından oyuna dahil oldu. Caner, Quaresma ve Mustafa Pektemek değişiklikleri nedeniyle oyuncu değişikliği hakkı kalmayan siyah-beyazlılarda Mirin oyuna sakat sakat devam etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sadık Çiftpınar İlk Golünü Attı Burak'tan 5 Maçta 4 Gol

Beşiktaş, 3 Bin 82 Gün Sonra Derbide Penaltı Kazandı Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisini Dış Basından 10 Kişi Takip Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 23:21:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mirin Maçı Sakat Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]