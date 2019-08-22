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Mirin Toulouse'da

1 saat önce

Beşiktaş, Fransız futbolcunun kiralama bedeli ve satın alınma opsiyonuyla gönderildiğini belirtirken, rakam açıklamadı.

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Beşiktaş, Fransız futbolcunun kiralama bedeli ve satın alınma opsiyonuyla gönderildiğini belirtirken, rakam açıklamadı. Mirin, siyah beyazlı formayla 14 maça çıktı. Ancak beklentileri karşılayamayınca Victor Ruiz transfer edildi.

Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:41 
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