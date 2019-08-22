Mirin Toulouse'da
1 saat önce
Beşiktaş, Fransız futbolcunun kiralama bedeli ve satın alınma opsiyonuyla gönderildiğini belirtirken, rakam açıklamadı.
Beşiktaş, Fransız futbolcunun kiralama bedeli ve satın alınma opsiyonuyla gönderildiğini belirtirken, rakam açıklamadı. Mirin, siyah beyazlı formayla 14 maça çıktı. Ancak beklentileri karşılayamayınca Victor Ruiz transfer edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:41
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