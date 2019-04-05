Son Dakika Haberleri: Mirkelam Birecik'te Koltuğu Devraldı

Mirkelam Birecik'te Koltuğu Devraldı

49 dakika önce

Girdiği yerel seçimlerde AK Partiden Birecik Belediye Başkanlığını kazanan iş adamı Mahmut Mirkelam, davul zurna eşliğinde gittiği belediyede koltuğu devraldı.

Mirkelam Birecik'te Koltuğu Devraldı, System.String[]
Girdiği yerel seçimlerde AK Partiden Birecik Belediye Başkanlığını kazanan iş adamı Mahmut Mirkelam, davul zurna eşliğinde gittiği belediyede koltuğu devraldı.

AK partinin adayı olarak girdiği yerel seçimlerde yüzde 44.40 oy alarak Birecik Belediye Başkanlığına seçilen iş adamı Mahmut Mirkelam, mazbatasını aldıktan sonra davul zurna eşliğinde belediyeye geçti. Kalabalık bir grupla birlikte belediyeye giden Mirkelam, önceki dönem AK Partiden belediye başkanı olan Faruk Pınarbaşı'dan koltuğu devraldı. Programa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Zeynel Abidin Beyazgül, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Partili yöneticiler, ve kalabalık bir halk grubu katıldı. Okunan duaların ardından Faruk Pınarbaşı, Mahmut Mirkelam'a koltuğu devretti.

Belediye makam odasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Mirkelam, herkese teşekkür ederek AK Partinin hizmetlerine kalındığı yerden devam edeceğini söyledi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:33 Kaynak: İHA

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