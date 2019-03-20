Mirkelam'dan Sosyal Belediyecilik Sözü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi AK Parti Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam, sosyal belediyeciliğe vurgu yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında hane ziyareterini sürdüren, merkezden kırsala kentin tamamını adım adım gezen Mahmut Mirkelam, göreve geldiğinde hayata geçireceği projeleri anlatmaya devam ediyor.

Projesi halen Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Av. M. Faruk Pınarbaşı tarafından hazırlatılan hayvan pazarı projesinin hayata geçirileceğini anlatan Mirkleam, "Projesi hazır olan Hayvan Pazarımızı inşa edip, kent merkezinde hijyen koşullara zarar veren eski hayvan pazarını kaldıracağız" dedi.

KIRSALA HİZMET;

Kent merkezinde ne varsa kırsalda da onun olacağını ifade eden Mahmut Mirkleam, tüm köy yollarının beton asfalt yapılacağını kaydetti.Mirkelam, "Kent merkezinde ne varsa köylerimizde de aynı hizmetler olacak. Kırsalımızın ne eksiği varsa gidereceğiz" diye konuştu.

İŞSİZLİK

Gençlerin işsizlik sorununa da dikkati çeken Mirkleam, bunun panzehirininBirecik Organize Sanayi Bölgesi olacağını belirterek, " OSB'mizi tam kapasite ilefaaliyete geçip istihdam sağlamasına öncülük edeceğiz. Çünkü, tüten her baca gençlerimize iş ve ekmek kapısı olacak. Bu nedenle bölgemize yatırımcı çekmek için her türlü imkanımızı sefere edeceğiz. Hayvancılık teşviklerinden yararlanarak, hem ülke ekonomisine katkı hem de yeni iş sahaları açacak Organize Besi Bölgesi'ni hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Her kesimi kucaklayan projeleri ile dikkati çeken Mahmut Mirkelam, yapamayacağı hiçbir hizmetin sözünü vermeyeceğini belirterek, "Sosyal Belediyecilik yönümüzü güçlü tutacağız. Çünkü artık klasik belediyecilik anlayışı geride kaldı. Halkımızı sosyal belediyeciliğin en güzel yönü ile buluşturacağız" diye konuştu.