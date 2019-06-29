Son Dakika Haberleri: Mirkelam Dorock Xl Kadıköy'de sahne aldı
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Mirkelam Dorock Xl Kadıköy'de sahne aldı

11 dakika önce

Pop müziğin sevilen sesi Mirkelam Dorock Xl Kadıköy sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi.

Mirkelam Dorock Xl Kadıköy'de sahne aldı, System.String[]

Müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Mirkelam, 20. yıla özel olarak hazırlanan ve efsaneleşmiş şarkılarını çok değerli isimlerin yorumladığı "Mirkelam Şarkıları" albümünü Şubat 2017'de sevenleriyle buluşturdu.

"Her Gece", "Tavla", "Asuman Pansuman", "Hatıralar", "Ah Bir Joker", "Kaprislisin Sevgilim", "Unutulmaz", "Kokoreç" gibi şarkılarıyla akıllara kazınan Mirkelam; muhteşem sahne performansıyla Dorock Xl Kadıköy sahnesinde sevenlerine unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu.Yaklaşık iki saat kadar sahnede kalan sanatçı performansı ve sahnesiyle göz doldurdu.

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:10 Kaynak: Bültenler
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