Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın konuşması

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı. (3)