Miroslav Cerar: "Slovenya, Türkiye'nin AB üyeliğini başından beri desteklemektedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miroslav Cerar: 'Slovenya, Türkiye'nin AB üyeliğini başından beri desteklemektedir' - Son Dakika

Miroslav Cerar: "Slovenya, Türkiye'nin AB üyeliğini başından beri desteklemektedir"

6 saat önce

Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın konuşması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı...

Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın konuşması

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı. (3)

Miroslav Cerar: Slovenya, Türkiye'nin AB üyeliğini başından beri desteklemektedir

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 şehit sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti Belediye Başkan Yardımcısı, zimmet soruşturmasında gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:27:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Miroslav Cerar: "Slovenya, Türkiye'nin AB üyeliğini başından beri desteklemektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]