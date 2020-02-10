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Miroslav Cerar: "Slovenya, Türkiye'nin AB üyeliğini başından beri desteklemektedir"
6 saat önce
Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın konuşması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı...
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:33 Kaynak: AA
Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın konuşması
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı. (3)
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