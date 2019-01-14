Mırracan" Esnafın Maskotu Oldu
1 saat önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde "Mırracan" isimli kedi esnafın maskotu oldu.
Muş
'un Malazgirt
ilçesinde "Mırracan" isimli kedi esnafın maskotu oldu.
İş yerlerini açan esnafın hazırladığı yemeği yiyen ve yanan sobanın etrafında ısınan "Mırracan", sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın ve müşterilerin ilgi odağı haline geldi.
Esnaf Harun Karakaya
, yaklaşık 3 yıldır yanlarından ayrılmayan sevimli kediye alıştıklarını belirterek, "Esnaf arkadaşlarımızla balık alarak kediyi besliyoruz. Sürekli iş yerlerini dolaşıyor, sobanın yanında uyuyor. Akşam geç saatlere kadar çalıştığımız için o da bizimle beraber kalıyor." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:31 Kaynak: AA
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı
Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi
Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı