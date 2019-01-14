Son Dakika Haberleri: Mırracan" Esnafın Maskotu Oldu

Mırracan" Esnafın Maskotu Oldu

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Mırracan" isimli kedi esnafın maskotu oldu.

Mırracan
Muş'un Malazgirt ilçesinde "Mırracan" isimli kedi esnafın maskotu oldu.

İş yerlerini açan esnafın hazırladığı yemeği yiyen ve yanan sobanın etrafında ısınan "Mırracan", sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın ve müşterilerin ilgi odağı haline geldi.

Esnaf Harun Karakaya, yaklaşık 3 yıldır yanlarından ayrılmayan sevimli kediye alıştıklarını belirterek, "Esnaf arkadaşlarımızla balık alarak kediyi besliyoruz. Sürekli iş yerlerini dolaşıyor, sobanın yanında uyuyor. Akşam geç saatlere kadar çalıştığımız için o da bizimle beraber kalıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Malazgirt, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı

Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 16:08:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mırracan" Esnafın Maskotu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]