'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı - Son Dakika
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'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı

02.04.2022 23:11
'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mirro' ile yapılan aramada 1 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mirro' ile yapılan aramada 1 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adıyaman- Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde şüphe üzerine 01 D 5848 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği Mirro ile otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı
'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı
'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı
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Adıyaman, Narkotik, Polis, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı - Son Dakika
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