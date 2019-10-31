"Mirror" adlı sergi yarın New York'ta açılacak

Sanatçı Zeynep Çilek Çimen'in, 3. kişisel sergisi "Mirror", yarın New York'ta sanatseverlerle buluşacak.

Manhattan Cjone Gallery'de açılacak sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Çimen, sergide, iki yıl boyunca yaptığı 7 eserinin izlenime sunulacağını dile getirdi.

Çimen, Türk motiflerinin formlarını irdeleyerek çağdaş tekniklerle yeniden yorumlamaya çalıştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çizgilerden oluşan bir organizmayla serbestçe oynayarak, motifin ve geometrinin gizlendiği bir yüzey oluşturuyorum. Bu sergide motiflerin formlarını irdeledim. Sergide 'vav' harfinin irdelenmiş formatları var. Vav harfini, anne karnındaki cenini, kadını, sevgiyi ve aşkı temsil etmesinden dolayı bu sergide de kullandım. Ayrıca Anadolu kilim motiflerinden esinlenerek yaptığım geometrik motifler de var. Örneğin bir resimde bereket motifini işledim. Anadolu kilimlerinde sıkça rastladığımız bereket motifi, birçok kültürde kullanılmış ve bereketli olmanın önemine vurgu yapılmıştır. Ölüm-dirim döngülü bereket sembolüdür."

Doğu ve batı kültürlerini bünyesinde barındıran İstanbul'da büyüdüğünü anlatan Zeynep Çilek Çimen, "İki kültüre de salt kendilerinden yola çıkıp ayrı ayrı bakmak yerine yan yana bakıldığında karakteristik özellikleri çok daha net görülebiliyorsunuz." diye konuştu.

Küratörlüğünü Begüm Alkoçlar'ın üstlendiği sergi, 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.