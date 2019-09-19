Miryokefalon Zaferi'nin 843. Yıl Dönümü Konya'da kutlanacak

Anadolu topraklarının Türk yurdu olarak mühürlendiği Miryokefalon Zaferi'nin 843. yıl dönümü Konya'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



Tarihçiler tarafından Konya'da yapıldığı belirlenen Miryokefalon Zaferi, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miryokefalon Zaferi ile bereketli Anadolu topraklarının Türk Yurdu olarak mühürlendiğini ifade ederek, "Malazgirt Zaferi bizlere Anadolu'nun kapılarını açarken, ondan 100 yıl sonra Miryokefalon Zaferi ile Anadolu'nun tapusu Türklerin olmuştur. Bu büyük zaferle Anadolu'yu bizlere kalıcı olarak yurt bırakan Selçuklu Sultanı Kılıçarslan'ı ve kahraman ecdadımızı daha iyi tanımak ve hatıralarını yaşatmak adına asırlar sonra çeşitli etkinliklerle şanlı ecdadımızı yad ediyoruz. Miryokefalon Savaşı, büyük fedakarlıklarla elde edilen ve gelecek nesillere aktarılması gereken çok önemli bir zaferdir. Konyalı hemşehrilerimizi bu etkinliklere davet ediyoruz" dedi.



Bizans'ın Anadolu'yu Türklerden geri alma ümidini tamamen yok eden savaş olan Miryokefalon Zaferi'nin 843. yıl dönümü etkinlikleri, 20 Eylül'de Cuma namazı sonrası Alaaddin Cami Sultanlar Türbesi'nde hatim duası ile başlayacak. Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, İl Müftülüğü ve Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) tarafından organize edilen programlar kapsamında saat 17.00'de Bal Kale'de Zafer Yürüyüşü; 18.00 itibariyle Beyşehir Yolu üzerindeki Emir Kandemir Han'da Mehteran Konseri, protokol konuşmaları, Miryokefalon Zaferi Tiyatrosu ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. - KONYA