Miryokefalon Zaferi'nin 844. yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika

Miryokefalon Zaferi'nin 844. yılında anma programı düzenlendi

Miryokefalon Zaferi'nin 844. yılında anma programı düzenlendi Anadolu'nun Türk yurdu olarak perçinlendiği Miryokefalon Zaferi'nin 844'üncü yıl dönümü kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

Miryokefalon Zaferi'nin 844. yılında anma programı düzenlendi

KONYA - Anadolu'nun Türk yurdu olarak perçinlendiği Miryokefalon Zaferi'nin 844'üncü yıl dönümü kapsamında anma programı gerçekleştirildi. Alaaddin Camii Sultanlar Türbesi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dua edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Miryokefalon Zaferi'nin 844'üncü yıl dönümü kapsamında anma programı gerçekleştirildi. Tarihçilerin Konya sınırlarındaki Bağırsak Boğazında yapıldığını belirlediği Miryokefalon Zaferi'nin 844'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma programı Alaaddin Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrası aynı caminin haziresindeki Sultanlar Türbesi bölümünde düzenlendi. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar katıldı.

Programda Miryokefalon Zaferi'nin 844. yıl dönümü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dua edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miryokefalon Zaferi'nin 844'üncü yılını kutlayarak, "Salgın nedeni ile bu yılki Miryokefalon etkinliğini Bağırsak Boğazında yapamadık. Bu yıl zaferi savaş alanında değil gönüllerimizde kutluyoruz. 1071 Malazgirt Zaferi Türklere Anadolu'nun kapılarını açmış, 1176 Miryokefalon Zaferi ise Türklere Anadolu'yu kalıcı yurt yapmıştır. Bu büyük zafer ile üzerinde yaşadığımız aziz toprakları bize vatan yapan ecdadımızı minnetle ve şükranla anıyoruz" dedi.

Miryokefalon Zaferi'nin 844. yılında anma programı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Konya, Türk, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Miryokefalon Zaferi'nin 844. yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika

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