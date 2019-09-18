Miryokefalon Zaferinin 843. yılı kutlandı

Anadolu'da Türklerin hakimiyetinin kesinleştiği ve 843 yıl önce Çivril ilçesinde yaşanan Miryokefalon Savaşı'nın 843. yıl dönümü anma programı düzenlendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği program 843 yıl önce tarihi zaferin yaşandığı Düzbel'de düzenlendi.



Anadolu'da Türk hakimiyetinin kesin olarak kabul edildiği, Miryokefalon Savaşı'nın (17 Eylül 1176) 843. yılı düzenlenen etkinliklerle anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi işbirliğinde 843 yıl önce savaşın yapıldığı Çivril ilçesindeki Düzbel Mahallesi'nde düzenlenen programa, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci ve vatandaşlar katıldı.



Çivril Düzbel Mahallesi'nde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının ve Halk Oyunları Grubu'nun gösterileri ile devam etti. Etkinlik kapsamında Miryokefalon Zaferi hakkında Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kılıç, katılımcılara bilgi verdi.



Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kılıç, "Bu öyle bir zafer ki, coğrafyalara sığmaz. Zaferin büyüklüğü nedeniyle pek çok kent bu savaşı sahipleniyor. Ben tarihçiyim, belgelere göre konuşmak zorundayım. Anadolu'nun tapusunun alındığı yer Çivril topraklarıdır" diye konuştu.



"Bu, gurur duyacağımız bir zafer"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, zaferin yaşandığı Düzbel Mahallesi'nde anma programını gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemiz ve Çivril Belediyemiz ile birlikte her geçen yıl bu programların üzerine koyarak daha da devam ettirmek ve güzelleştirmek istiyoruz. Büyükşehir bir taraftan Çivril Belediyemiz diğer taraftan ilçemizde çok güzel hizmetler yaptık. Çivril 5 yıl öncesine göre çok daha güzel hale geldi. Fiziksel yatırımlarımızın yanında insanımızın manevi ihtiyaçlarını da gidermemiz lazım. 'Kökleri mazide olan atiyiz' diyor şair Yahya Kemal Beyatlı. Binlerce yıldır hep zaferlerden bahsediyoruz. Bu toprakları bize vatan yapan atalarımızı anmak istiyoruz. Bu programlarla hem geçmişimize sahip çıkıyoruz ve daha da önemlisi gelecek nesillere bir miras bırakıyoruz" dedi.



19 Eylül'de panel düzenlenecek



Miryokefalon Zaferinin 843. yılı anma programları kapsamında 19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 14.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda panel ve sunumlar gerçekleştirilecek. Programda Prof. Dr. Yusuf Kılıç, Prof. Dr. Turgut tok, Prof. Dr. Mithat Aydın, Prof. Dr. Hasan Kara, Doç. Dr. İbrahim Balık ve yerel tarih araştırmacısı Münir Sayhan konuşmacı olarak katılacak. - DENİZLİ