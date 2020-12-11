Mirzahan bebek ilik bekliyor - Son Dakika

Mirzahan bebek ilik bekliyor

11.12.2020 22:41
Mirzahan bebek ilik bekliyor, System.String[]

Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisiyle tedavi gören 1 buçuk yaşındaki Muhammed Mirzahan Demir, uygun iliğin bulunmasını bekliyor.

Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisiyle tedavi gören 1 buçuk yaşındaki Muhammed Mirzahan Demir, uygun iliğin bulunmasını bekliyor. Mirzahan bebeğin ailesi tüm Türkiye'ye bağış çağrısı yaptı.

Samsun'da tedavisi devam eden Mirzahan bebek, T hücre tipi ALL olarak isimlendirilen Akut Lönfeblastik Lösemi hastalığıyla mücadele ediyor. Bebeğin ailesi Esra ve Oğuzhan Demir çifti pandemi sebebiyle kök hücre bağışlarının çok az olduğunu vurgularken tüm Türkiye'den bağış beklediklerini ve Mirzahan için umut olmalarını diledi.

Çiftin iki çocuğundan küçüğü olan Mirzahan bebek 4 ay önce vücudunda başlayan morarmalar sonrası hastanede yapılan sağlık taramasının ardından, hastalık tespiti sonucu acil şekilde Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne, baba başta olmak üzere tüm akrabalarından uygun ilik için kan taraması yapıldı ancak uygun ilik bulunamadı.

Ailesi şu anda Samsun'da tedavisi devam eden Mirzahan bebek için acil olarak uygun ilik beklendiğini belirtti ve kan grubu, bağışçının bulunduğu şehir fark etmeksizin 18 ile 50 yaşları arasında herkesin kan vererek bağışçı olmalarını istedi. Kızılay başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, bağış kampanyasına destek vererek vatandaşları da kampanyaya destek olmaya davet etti.

Bağış nasıl yapılıyor?

Bağış yapmak için kan grubu fark etmiyor. Önemli olan bağışçı ve hastanın kanda bulunan değerlerinin uyuşması. 18 ile 50 yaş arası herkes bağışta bulunabilir. Tüm Türkiye'de Kızılay Kan Bağışı Merkezleri'nde bağış işlemleri yapılmaktadır. Sokağa çıkma yasağı dahi olsa, Kızılay'a ait kanver.org sitesinden alınacak olan tam kan kodu ile tüm illerin meydanlarında bulunan kan bağışı merkezlerinde bağışta bulunulmaktadır. Kan Merkezi'nde sizden 3 tüp kan alınıyor. 1 aylık laboratuvar incelemesi sonrası eşleştirme yapılıyor. Uyum sağlandığında şehir fark etmeksizin kısa sürede bağış gerçekleşiyor. İlik nakli cerrahi bir işlem değil, kısa süren bir kan alma işlemidir. - SAMSUN

Mirzahan bebek ilik bekliyor
Mirzahan bebek ilik bekliyor

Türkiye, Samsun, Lösemi, Akut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mirzahan bebek ilik bekliyor - Son Dakika


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