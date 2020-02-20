Mirziyoyev: "Bugün Türkiye'de büyük şenlik, tabiri caizse marifet ve maneviyat düğünü yapılmaktadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mirziyoyev: 'Bugün Türkiye'de büyük şenlik, tabiri caizse marifet ve maneviyat düğünü yapılmaktadır' - Son Dakika

Mirziyoyev: "Bugün Türkiye'de büyük şenlik, tabiri caizse marifet ve maneviyat düğünü yapılmaktadır"

7 saat önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Özbekistan halkı 'Düğüne hediye ile gidilir.' diyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Özbekistan halkı 'Düğüne hediye ile gidilir.' diyor. Buna uyarak biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 350'den fazla çeşitli konularda kitaplar getirdik." dedi.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanenin Türk halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak, kadim ve çağdaş mimari gelenekleri bünyesinde barındıran bu görkemli yapının, her türlü takdire layık olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olduğunu hatırlatan Mirziyoyev, son yıllarda iki ülke arasında siyasi, ticari, ulaştırma ve beşeri alanlarda büyük ilerleme katedildiğini belirtti.

Mirziyoyev, "Son yıllarda iki ülke liderinin siyasi iradesi ve halklarımızın desteğiyle, ilişkilerimizde dost ve kardeşlik temelinde yepyeni sayfa açılmıştır." ifadesini kullandı.

Bilim ve irfanın, iki ülke halklarını yakınlaştıran ortak değerlerden biri olduğunun altını çizen Mirziyoyev, Türk ve Özbek halkları arasındaki kültürel alışverişin çok eskiye dayandığını vurguladı.

Konuk Cumhurbaşkanı, halihazırda klasik ve çağdaş Özbek edebiyatı yazarlarının eserlerinin Türkiye'de gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirerek aynı şekilde Özbekistan'da da Türk edebiyatına yönelik artan ilgi olduğuna dikkati çekti.

"Özbekistan'ın kitap fonlarında 100 binlerce el yazması eser muhafaza ediliyor"

Buhara şehrinin 2020'de "İslam Kültür Başkenti", Hiva'nın ise "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğine belirten Mirziyoyev, bu anlamda sene içerisinde Özbekistan'da çok sayıda uluslararası etkinlik organize edileceğini söyledi.

Mirziyoyev, Türkiye'den "alimlerin de bu etkinliklere katılacağını" ifade ederek Özbekistan'ın kitap fonlarında 100 binlerce el yazması eserin muhafaza edildiğine dikkati çekti.

Bu manevi hazinenin incelenmesi ve araştırılmasının önemine işaret eden Mirziyoyev, Türkiye ile bu konuda birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Şevket Mirziyoyev, bu vesileyle iki ülke üniversiteleri ve bilimsel araştırma kurumları arasında iş birliğinin artırılması çağrısı yaparak, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğinin, Türkiye'nin açılışı yapılan bu kütüphanesinin ve 150 senelik tarihe sahip Özbekistan'ın Ali Şir Nevai Kütüphanesinin müteşebbisi olacağı inancındayım. Bugün Türkiye'de büyük şenlik, tabiri caizse marifet ve maneviyat düğünü yapılmaktadır. Özbekistan halkı da 'Düğüne hediye ile gidilir.' diyor. Buna uyarak biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 350'den fazla çeşitli konularda kitaplar getirdik.

Dünyada pek ender olan, Özbekistan Müslümanları İdaresi Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Osman Mushaf'ın usta hattatlarımız tarafından yapılmış örneği de getirdiğimiz eserler arasındadır. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ünlü Mesnevi eseri el yazısının faksimile baskısını da dikkatlerinize sunuyoruz."

Bunların yanı sıra çok sayıda diğer önemli eserin de Türkiye ile ebedi iş birliğine örnek teşkil ettiğini anlatan Mirziyoyev, "Sadece Türkiye değil, tüm Müslüman aleminin şairi olan Yunus Emre'nin kitabı ülkemizde Özbek dilinde yayımlandı. Bu kitaba ön söz yazma onuruna kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Mirziyoyev konuşmasını, "İş bu muazzam kütüphanenin Türkiye halkı, Türkiye gençleri, bilime - marifete değer veren tüm insanlar için gerçek maneviyat sarayına dönüşmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesiyle tamamladı.

Mirziyoyev: Bugün Türkiye'de büyük şenlik, tabiri caizse marifet ve maneviyat düğünü yapılmaktadır

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:25 Kaynak: AA
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