Mirziyoyev: "(Millet Kütüphanesi)Tüm Türkiye halkına hayırlı uğurlu olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mirziyoyev: '(Millet Kütüphanesi)Tüm Türkiye halkına hayırlı uğurlu olsun' - Son Dakika

Mirziyoyev: "(Millet Kütüphanesi)Tüm Türkiye halkına hayırlı uğurlu olsun"

7 saat önce

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış törenine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da katıldı.

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Mirziyoyev: (Millet Kütüphanesi)Tüm Türkiye halkına hayırlı uğurlu olsun

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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