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Mirziyoyev: "(Millet Kütüphanesi)Tüm Türkiye halkına hayırlı uğurlu olsun"
7 saat önce
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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