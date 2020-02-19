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Mirziyoyev: "Ticari, ekonomik ve yatırım alanındaki işbirliğimize ivme kazandırmak öncelikli...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ortak basın toplantısı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'n açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından...
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Ortak basın toplantısı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'n açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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