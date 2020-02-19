Mirziyoyev: "Ticari, ekonomik ve yatırım alanındaki işbirliğimize ivme kazandırmak öncelikli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mirziyoyev: 'Ticari, ekonomik ve yatırım alanındaki işbirliğimize ivme kazandırmak öncelikli... - Son Dakika

Mirziyoyev: "Ticari, ekonomik ve yatırım alanındaki işbirliğimize ivme kazandırmak öncelikli...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ortak basın toplantısı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'n açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Ortak basın toplantısı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'n açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Mirziyoyev: Ticari, ekonomik ve yatırım alanındaki işbirliğimize ivme kazandırmak öncelikli...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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