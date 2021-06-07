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MIS-C hastalığının yayılma hızı korkutuyor! Koronavirüs sonrası ortaya çıkan bu hastalığın risk grubu çocuklar - Son Dakika

MIS-C hastalığının yayılma hızı korkutuyor! Koronavirüs sonrası ortaya çıkan bu hastalığın risk grubu çocuklar

07.06.2021 13:39

Koronavirüs salgınının dünyadaki etkisi hala devam ediyor. MIS-C hastalığının ise koronavirüs geçirdikten sonraki süreçte ortaya çıktığı saptandı. Uzmanlar bu hastalıktaki yoğun bakıma kaldırılma oranının yüzde 70 bandında olduğunu belirtti. Daha çok 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda saptanan bu hastalık şimdiden Hindistan'da 2 bin kişide görüldü. Korona geçiren veya geçirmekte olan çocuklarda nadiren görülen bu hastalık geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülmüştü.

Koronavirüs (Kovid-19) sonrası ortaya çıkan MIS-C yayılmaya devam ediyor. Kovid-19 ile enfekte olan çocukların çoğu hastalığı hafif semptomlarla geçiriyor. Ancak MIS-C geliştirmeye devam eden çocuklarda kalp, akciğerler, kan damarları, böbrekler, sindirim sistemi, beyin, cilt veya gözler gibi bazı organlar ve dokular ciddi şekilde iltihaplanıyor. Uzmanlar bu hastalığın enfeksiyondan iki ila altı hafta sonra Kovid-19'u atlatan ve iyileştiği düşünülen çocukları etkilediğini belirtiyor. Sadece Delhi'de 200 vakanın bulunduğunun altını çizen kentteki Lady Hardinge Tıp Koleji'nde pediatri direktörü Dr. Harish hastalığın kalp, solunum veya böbrek yetmezliğine yol açabildiğini belirtti. Erken teşhisin çok önemli olduğunun altını çizen Harish, "İyileşen çocukların uzun vadeli yaşam kalitesi, organların ne kadar kötü etkilendiğine bağlı" dedi.

MIS-C NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda multisistem inflamatuar sendromun (MIS-C) belirti ve bulguları (tüm semptomlar) aynı anda gözükmeyebilir. MIS-C belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

• 24 saat veya daha uzun süren ateş

• Kusma

• İshal

• Mide ağrısı

• Deri döküntüsü

• Alışılmadık derecede yorgun hissetmek

• Hızlı nabız

•Hızlı nefes alma

• Kırmızı gözler

• Dudakların ve dilin kızarıklığı veya şişmesi

• Ellerin veya ayakların kızarıklığı veya şişmesi

• Baş ağrısı veya baş dönmesi

• Büyümüş lenf düğümleri.

Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar

MIS-C HASTALIĞI TEKRAR EDER Mİ?

Şu ana kadar bildirilmiş tekrarlayan MIS-C vakası yok. Tekrarlama ihtimali veya riski ile ilgili maalesef bir veri de yok.

Çocuğunuz yukarıda sıralanan belirtileri ağır geçiriyor veya acil durum uyarı işaretlerinden herhangi birini yaşıyor ise acil doktora başvurun.

MIS-C SENDROMU TANI KRİTERLERİ NELERDİR?

Çocuğunuz ciddi şekilde hasta değilse ancak MIS-C'nin diğer belirtilerini veya semptomlarını gösteriyorsa çocuğunuzun doktoruna başvurun.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Kovid-19 geçiren veya geçirmekte olan çocuklarda nadiren görülen bu hastalık geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülmüştü.

Batman'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın çocukları 8 yaşındaki Toprak Kılınç, geçtiğimiz günlerde Kovid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

MIS-C hastalığının yayılma hızı korkutuyor! Koronavirüs sonrası ortaya çıkan bu hastalığın risk grubu çocuklar
MIS-C hastalığının yayılma hızı korkutuyor! Koronavirüs sonrası ortaya çıkan bu hastalığın risk grubu çocuklar

Koronavirüs, Türkiye, Kalp, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MIS-C hastalığının yayılma hızı korkutuyor! Koronavirüs sonrası ortaya çıkan bu hastalığın risk grubu çocuklar - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Nurdan Yıldız: Kreşlerin açılmasından sonra artmış çocuklarda hastalık. Her yer kapalıyken kreşlerin açık tutulması neye hangi akla hizmet hizmetti ki? Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
  • Nurdan Yıldız: Yazık olmuş çocuğa. Allah rahmet eylesin. Hastaneden mi taşıdı acaba dr.anne baba virüsü eve? Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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