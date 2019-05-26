Mis kokulu festival

Karşıyaka Belediyesinin 18'inci kez düzenlediği Çiçek Festivali, Bostanlı Pazaryeri'nde başladı.

Karşıyaka Belediyesinin 18'inci kez düzenlediği Çiçek Festivali, Bostanlı Pazaryeri'nde başladı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Doğaya, çevreye, güzelliğe bağlılığın ve yaşama saygının bir simgesi olan bu festivale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



İzmir ve ilçelerinde faaliyet gösteren çiçek üretici ve satıcılarının katıldığı Çiçek Festivali, cuma günü düzenlenen törenle başladı. Hafta sonu boyunca devam eden festivalde birbirinden güzel çiçekler görücüye çıktı. Açılış töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bu festival, bir yandan üretici ile tüketiciyi dolaysız biçimde buluştururken, bir yandan üreticiye destek, tüketiciye de ucuz ve ulaşılır bir ortam yaratıyor. Bu duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış da, "Belediyemizce düzenlenen 18. Çiçek Festivali'nin, esnafımıza ve Karşıyakalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sektör olarak çok zor günler yaşadığımız bu dönemde bu güzel organizasyonu yapan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Unutmayalım esnaf bu ülkenin temel direğidir. Sizden ricam esnafımızı destekleyelim. Esnaflarımızdan mutlaka alışveriş yapalım. Sizin sayenizde ayakta duracaklardır" dedi.



Konuşmaların ardından festivale katkı koyan İzmir Peyzaj Mimarları Odası, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Çiçekçiler Odası'na teşekkür belgesi verildi. Peyzaj Mimarları ve İZTO'nun teşekkür belgelerini İZTO Sayman Üyesi Ali Osman Öymen'e törene katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu verdi. İzmir Çiçekçiler Odası'nın belgesini ise Başkan Tugay, Oda Başkanı Kazım Kış'a verdi. Törenin ardından protokol festival alanındaki standları gezerek üretici, satıcı ve vatandaşlarla sohbet etti. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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