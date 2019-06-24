Mis Kokulu ve Uzun Ömürlü Bahçe Çiçekleri (10 Çiçek Önerisi)

İnsana enerji ve mutluluk veren bu güzel kokuların aslında çiçeklerin üreme amaçlı yaptıkları salgılar olduğunu biliyor muydunuz? Amaçları arıları ve bazı böcekleri kendilerine çekerek polenlerinin taşınmasına yardımcı olmak olsa da bizler için de harika bir koku şöleni ortaya çıkarıyorlar.

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Bahçelerinizi mis kokusu ile donatacak birçok çiçek var. Tohumdan ya da fideden yetiştirebileceğiniz bu çiçeklerin bazıları küçük formlarda bazıları ise çalı gibi yayılan ve büyük formlardadır. Uzun ömürlü ve güzel kokulu bu bitkilerden bazıları ise şöyle

Sardunya

Sardunya bahçelerin en sevilen çiçeklerinden biridir. Doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duymaması onu, bahçelerde kendine bir yer bulabilmesi için avantajlı duruma getirir. Rüzgarsız ve aydınlık alanlar sardunyaların yetişebilmesi için yeterlidir. Çok fazla bakım istemez ve uzun yıllar bahçenizde size mis kokusunu sunarlar.

Hanımeli

Bahçelerin en zarif çiçeklerinden olan hanımeli, adını bu görünümünden almıştır. Bol güneşten hoşlanan hanımeli havadar yerleri sever. Gölgede kalan kısımları güneşe doğru meyil eder.Çiçekleri sarı ve beyaz renklerdedir ve bitki toprağı kuruduğu zaman su ister.

Gül

Uzun ömürlü bahçe çiçekleri arasında en çok yetiştirilen çiçeklerden biri olan gül, hem kokusu hem de güzelliği ile çiçek yetiştirmeyi sevenleri memnun eden bir bitkidir. Her rengi farklı bir duyguya yorumlanan güller bahçelerde birçok farklı türde yer alır. Güller güneşi tam olarak almak isterler ve gölge alanda gelişemezler. Bu sebeple gül fideleri arasında en az 15 dakika kadar boşluk bırakılarak dikilmeli ve ağaç gölgesinde kalabilecekleri şekilde dikilmemeleri gerekmektedir.

Leylak

Leylak çiçeği dayanıklı ve bakımı kolay bir bitkidir. Aynı zamanda enfes bir kokusu vardır. Bu sebeple bahçelerin en sevilen üyelerinden biridir. En fazla 3-4 metre kadar boylanan leylaklar, kendi renginde çiçeklerini çalı ve ağaççık formlarında sergilerler.

Manolya

Güzel kokusu ile kendini hatırlatan bir bitki olan manolya aynı zamanda çok tercih edilen peyzaj çiçekleri arasında yer alır. Her mevsim yeşil kalabilen manolyanın hoş kokulu iri ve gösterişli çiçekleri vardır.

Frezya

Kokulu bahçe çiçekleri denildiği vakit ilk akla gelen çiçeklerden olan frezyalar, baharın müjdecisidir. Beyaz, sarı ve pembenin tonlarında çiçekler açan frezyalar bol ışıklı ortamlarda ve hafif nemli topraklarda yetiştirilirler.

Gardenya

Sabah güneşini seven gardenyayı bahçenizin doğu cephelerinde misafir edebilirsiniz. Tropikal bir bitkidir ve yüksek nemden hoşlanır. Bu sebeple kış aylarında bile en az 15 derece sıcaklığı olan şehirlerde iseniz bahçenizde yetiştirmeniz tavsiye edilir aksi halde bitkiniz kış aylarında koruma altına alınmalıdır.

Petunya

Rüzgardan uzak, yarı gölgeli ve güneşli alanlarda mutlu mesut yetişen güzel kokulu petunyalar, eğer yeteri kadar güneş ışığı alabilirlerse bol çiçek vererek bahçelerinizi süsleyebilirler. İlkbaharda çiçek açmaya başlayan petunya, yaz boyu çiçekli kalır ve sonbahar sonuna kadar çiçek açmaya devam eder.

Ortanca

Rengarenk bahçelerin olmazsa olmazı ortanca, rengini bahçe toprağının içerisinde yer alan maddelere göre renk değiştirir. Topraktaki pH derecesi yükseldikçe çiçekler daha pembe tonlu açarken, pH derecesi düştükçe mavi tonlu açarlar. Yeşil, pembe, mavi, kırmızı, beyaz gibi renklerde çiçekleri olan ortanca aynı zamanda yayılmayı seven bir bitkidir.

Begonya

Süs çiçekleri içerisinde en çok sevilen ve yetiştirilen çiçeklerden biri olan begonya aynı zamanda mevsimlik çiçekler grubunda yer alır. Yaz döneminde pembe, sarı, kırmızı, turuncu ve beyaz gibi renklerde çiçekler açan begonyalar, aşırı sıcak veya aşırı soğuk olmayan bir iklim isterler.