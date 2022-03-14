'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK - Son Dakika

İSTANBUL'da hayvanat bahçesindeki 3 bireylik ayı ailesi, doğal ortamda büyümesi için Bursa'da Ovakorusu Ayı Barınağı'na gönderildi. Merkezdeki ayılardan ayrı yerde özel bakıma alınan ayılar, 3- 6 aylık adaptasyon sürecinin tamamlanmasıyla diğerlerinin yanına salınacak.

İstanbul'daki hayvanat bahçesinde bulunan ve doğal ortamına yakın yerde büyümesi amaçlanan 3 bireylik ayı ailesi, Bursa'nın Karacabey ilçesinde Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Ayı ailesi, merkezdeki diğer ayılardan ayrı yerde özel bakıma alındı. Yaşının 14 olduğu tahmin edilen erkek ayıya 'Mişa', 8 yaşında olduğu düşünülen dişi ayıya 'Maşa', 1 yaşındaki yavruya da 'Korkusuz' isimleri verildi. Ayı ailesi, 3- 6 aylık adaptasyon sürecinin tamamlandıktan sonra merkezdeki diğer ayıların yanına salınıp, burada yaşayacak.

'6 AYLIK UYUM SÜREÇLERİ OLACAK'

Barınak şefi veteriner hekim Azizcan Sezer, ayıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz hafta İstanbul'da bulunan hayvanat bahçesinden merkezimize 3 bireyden oluşan ayı ailesi geldi. Erkek birey yaklaşık 14, dişi birey yaklaşık 8 yaşında. Yavruları 1 yaşında olan 3 bireylik ayı ailesini teslim aldık. Merkezimizde genel sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Sağlık durumları gayet iyi. Şu an alışma sürecindeler. Yaklaşık 3 ile 6 ay arasında uyum süreçleri olacak. Alışma sürecini tamamladıktan sonra diğer ayıların olduğu alan içerisine alacağız ve hayatlarının sonuna kadar burada yaşayacaklar. Şu an yeni gelen ayılarımızı diğer ayılarla karşıdan birbirlerini görecek şekilde birbirlerinin kokularını alacak şekilde tanıştırma sürecini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 6 ay içinde diğer ayıların olduğu alan içerisine alacağız. Yavru olan bireyi yaklaşık 3 yıl sonra erişkin olan ayıların yanına alacağız. Erkek olan ayımıza 'Mişa', dişi olana 'Maşa', yavru olana da 'Korkusuz' ismini verdik" diye konuştu.