'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK - Son Dakika
Üye Girişi

'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK

14.03.2022 10:25
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK

İSTANBUL'da hayvanat bahçesindeki 3 bireylik ayı ailesi, doğal ortamda büyümesi için Bursa'da Ovakorusu Ayı Barınağı'na gönderildi.

İSTANBUL'da hayvanat bahçesindeki 3 bireylik ayı ailesi, doğal ortamda büyümesi için Bursa'da Ovakorusu Ayı Barınağı'na gönderildi. Merkezdeki ayılardan ayrı yerde özel bakıma alınan ayılar, 3- 6 aylık adaptasyon sürecinin tamamlanmasıyla diğerlerinin yanına salınacak.

İstanbul'daki hayvanat bahçesinde bulunan ve doğal ortamına yakın yerde büyümesi amaçlanan 3 bireylik ayı ailesi, Bursa'nın Karacabey ilçesinde Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Ayı ailesi, merkezdeki diğer ayılardan ayrı yerde özel bakıma alındı. Yaşının 14 olduğu tahmin edilen erkek ayıya 'Mişa', 8 yaşında olduğu düşünülen dişi ayıya 'Maşa', 1 yaşındaki yavruya da 'Korkusuz' isimleri verildi. Ayı ailesi, 3- 6 aylık adaptasyon sürecinin tamamlandıktan sonra merkezdeki diğer ayıların yanına salınıp, burada yaşayacak.

'6 AYLIK UYUM SÜREÇLERİ OLACAK'

Barınak şefi veteriner hekim Azizcan Sezer, ayıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz hafta İstanbul'da bulunan hayvanat bahçesinden merkezimize 3 bireyden oluşan ayı ailesi geldi. Erkek birey yaklaşık 14, dişi birey yaklaşık 8 yaşında. Yavruları 1 yaşında olan 3 bireylik ayı ailesini teslim aldık. Merkezimizde genel sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Sağlık durumları gayet iyi. Şu an alışma sürecindeler. Yaklaşık 3 ile 6 ay arasında uyum süreçleri olacak. Alışma sürecini tamamladıktan sonra diğer ayıların olduğu alan içerisine alacağız ve hayatlarının sonuna kadar burada yaşayacaklar. Şu an yeni gelen ayılarımızı diğer ayılarla karşıdan birbirlerini görecek şekilde birbirlerinin kokularını alacak şekilde tanıştırma sürecini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 6 ay içinde diğer ayıların olduğu alan içerisine alacağız. Yavru olan bireyi yaklaşık 3 yıl sonra erişkin olan ayıların yanına alacağız. Erkek olan ayımıza 'Mişa', dişi olana 'Maşa', yavru olana da 'Korkusuz' ismini verdik" diye konuştu.

'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK
'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK

YORUMLAR
500
BUDO'da sefer iptalleri BUDO'da sefer iptalleri Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Rehabilitasyon Merkezi, Karacabey, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Unutulan arabalar servet değerinde! Yediemin otoparkında çürümeye terkedilmiş
11:23 "Giderlerse gitsinler" denmişti! Bugün 14 Mart tıp bayramı: Hekimler bütün ülkede 3 günlük g(ö)revde
11:21 Dünyanın beklediği tek bir haber var! Savaşın seyrini etkileyecek zirveye dakikalar kaldı
11:19 AK Parti ve MHP: Barajın yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
11:16 14 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
11:13 Gülben Ergen'den ayaklarını yalamak isteyen takipçilerine öneri: Dondurma yalayın
11:00 Haftanın ilk gününde altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:43:38. #1.13#
SON DAKİKA: 'MİŞA', 'MAŞA' VE 'KORKUSUZ'DAN OLUŞAN AYI AİLESİ, OVAKORUSU'NDA YAŞAYACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement