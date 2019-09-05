"Misafir Anne Uygulaması" ile gelmişti, geçtiğimiz gün doğum gerçekleşti

"Misafir Anne Uygulaması" kapsamında Sivas'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 57 gün misafir edilen anne adayının doğumu gerçekleşti

SİVAS - "Misafir Anne Uygulaması" kapsamında Sivas'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 57 gün misafir edilen anne adayının doğumu gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Misafir Anne Uygulaması" kapsamında Suşehri ilçesinde yaşayan ve Sivas kent merkezinde bulunan hastaneye ulaşım problemi bulunan riskli gebe Asiye Keleş ve ailesi, Sivas Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Sivas Hekimevi Eğitim ve Dinlenme Tesisinde yaklaşık 2 ay misafir edildi. Asiye Keleş ve ailesinin konakladığı süre zarfında tüm masrafları Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılandı. Keleş ailesi bu proje ile birlikte geçtiğimiz günlerde sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi.

"Uygulamadan memnun kaldık"

Temel Keleş, misafir anne uygulamasından memnun kaldıklarını belirterek, "Eşim hamile olduktan sonra zorlu bir süreç içerisine girdik. Bizim ilçemizde böyle bir sıkıntı yaşadığımız zaman içerisinde doktorumuz dahi yoktu. Buraya birkaç hafta sürekli gidip geldik. Ama doktorumuz Çağlar bey sonunda böyle bir sıkıntıdan bahsedince hatta eşimde doğuma bağlı olarak bir problem yaşadık. Ayriyeten bir kist oluşmuş. Kisti de doğum süreci içerisinde tedavi edilmesi mümkün değil diye söylendi. Tabi biz ne yapacağımızın şaşırmış vaziyette böyle bir süreç içerisine girdik. Buraya birkaç defa geldik gittik. Ama gidip gelişimiz esnasında eşimin kanamaları oldu. 3. defa böyle bir kanama ile geldiğimizde en sonunda Çağlar bey böyle sürekli gelip gitme esnasında eşimin ve çocuğumun da tehlikeye girebileceğini söyledi. Ne yapabiliriz diye düşünürken tabi böyle bir imkandan bir haberimiz yoktu. Gerçekten kendimizi çaresiz hissetmeye başladık. En sonunda böyle bir imkanın olduğu bize söylendi. Gerçekten memnun olduk" dedi.

"Uygun zamanda doğumunu gerçekleştirdik"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Çağlar Yıldız, riskli gebenin uygun zamanda doğumun gerçekleştiğini ifade ederek, "Hastamızı riskli gebelik kategorisinde takip etmekteydik. Burada ki temel problemimiz ani gelişebilecek kanamalarla anne ve bebek sağlığı konusunda önemli sıkıntıların ortaya çıkabilmesiydi. Bu nedenle de hastanın acil sağlık hizmetine hızlı bir şekilde ulaşabilme sınırında olması gerekiyordu. İlçede yaşayan bir hasta içinde takdir edersiniz ki çok zor. Kısa sürede tıbbi yardıma ulaşabilmesi için. Bu neden hastamızı şehir merkezinde sağlık müdürlüğümüzün katkılarıyla, destekleriyle 'Misafir Anne Projesi' kapsamında misafir ettik. Bir süre şehir merkezinde konakladı. Sonrasında da uygun zamanda doğumunu gerçekleştirdik ve herhangi bir problemimiz olmadı" diye konuştu.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Kemal Filiz ise, "2008 yılında Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında anne ve çocuk sağlını geliştirmek amacıyla başlatılan projelerden bir tanesi de Anne Oteli. Anne oteli özelikle Sivas gibi coğrafyası geniş yerlerde gebelerin hastaneye ulaşımı zor olduğu kış şartlarının çetin geçtiği illerde çok önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.