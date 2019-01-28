Son Dakika Haberleri: Misafir" Books At Berlinale Programına Seçildi

Misafir" Books At Berlinale Programına Seçildi

24 dakika önce

Yazar Nermin Yıldırım'ın son romanı "Misafir", Berlin Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleşen "Books at Berlinale" programına seçildi.

Misafir
Yazar Nermin Yıldırım'ın son romanı "Misafir", Berlin Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleşen "Books at Berlinale" programına seçildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yazar Nermin Yıldırım'ın Hep Kitap'tan çıkan "Misafir" isimli eseri, festivalin edebi eserleri filme uyarlayabilmek amacıyla Frankfurt Kitap Fuarı'yla ortaklaşa yürüttüğü programda yer alacak.

Misafir, Almanya, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Norveç, İspanya, Türkiye ve İngiltere'den programa seçilen 12 kitaptan biri oldu. Etkinliğe 30'u aşkın ülkeden, 150'nin üzerinde edebi eser başvurdu.

Programa, yeni basılan, en çok satanlara giren veya ödül sahibi eserler seçiliyor.

Seçilen eserlerin sunumları, 3 gün sürecek atölye çalışmalarının ardından 11 Şubat'ta Berlinale Co-Production Market'te gerçekleşecek. Yapılacak sunumlarda kitaplar, dünyanın dört bir yanından gelen yapımcılara tanıtılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:50 Kaynak: AA

Film Festivali, Berlin, Nermin Yıldırım, Kültür Sanat
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