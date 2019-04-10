Son Dakika Haberleri: Misafir Edildiği Evde Cinayet İşleyen Sanığa Ceza

Misafir Edildiği Evde Cinayet İşleyen Sanığa Ceza

1 saat önce

Eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla Şanlıurfa'dan Antalya'ya gelen ve misafir edildiği evdeki yaşlı adamı öldürdüğü öne sürülen sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Misafir Edildiği Evde Cinayet İşleyen Sanığa Ceza, System.String[]
Eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla Şanlıurfa'dan Antalya'ya gelen ve misafir edildiği evdeki yaşlı adamı öldürdüğü öne sürülen sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadriye Basmacı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi söz verilen Basmacı, Kadir Nevruz'u öldürmek istemediğini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

Müşteki Fatma Çiftçi ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını talep ettiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığa verdiği müebbet hapis cezasını, takdiri indirim uygulayarak 25 yıla düşürdü.

Kadriye Basmacı (29), Muratpaşa ilçesinde misafir olduğu evdeki Kadir Nevruz'u (83), 26 Mayıs 2017'de, bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:12 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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