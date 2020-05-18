Misafir ettiği komşusunun hayvanlarını çaldı - Son Dakika

Misafir ettiği komşusunun hayvanlarını çaldı

Mersin'in Silifke ilçesinde evine misafir ettiği komşusunun ağılından 65 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli ile ona yardımcı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde evine misafir ettiği komşusunun ağılından 65 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli ile ona yardımcı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Çadırlı Mahallesi'nde ikamet eden İ.U. isimli şahıs, kendisine ait 65 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarında bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kritik güzergahlarda tedbirler aldı. Yapılan çalışmada hırsızlık olayının, müştekinin ağılda olmadığı zaman diliminde gerçekleştirildiği, müştekinin bu saatte misafirliğe gittiği evin sahibi Ö.A. isimli şahsın bu olayda ilgisi olduğu tespit edildi. Ö.A'nın yapılan arşiv araştırmasında geçmiş tarihlerde hayvan hırsızlığı suçundan sabıkasının olduğu da belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan Ö.A., hırsızlık suçunu planlayarak A.D. ve S.D. isimli şahıslarla birlikte yaptığını, çaldıkları hayvanları kamyonetle Sabak Mahalllesi'ndeki A.D.'ye ait ağıla götürdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda çalınan hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.