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Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı - Son Dakika

Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı

14.09.2021 10:55

Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı Ayakkabıyı çalarak gittiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi girdiği camide cemaate ait bir çift ayakkabıyı çalarak...

Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı

Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı

Ayakkabıyı çalarak gittiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi girdiği camide cemaate ait bir çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Beşirli mahallesinde bulunan Adatepe Camii'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde öğle namazı öncesi caminin önüne gelen bir şahsı gariban gören caminin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, şahsı davet ederek çay ve poğaca ısmarladı. Çayını içtikten sonra işletmeci Haydar Yılmaz'a cami imamını ve dernek başkanını soran şahıs bir süre sonra çay ocağında çıktı. Öğle namazının okunduğu sıralarda tekrar camiye gelen şahıs girişteki cemaatin ayakkabılarını inceledi. Gözüne kestirdiği spor ayakkabıyı ilk önce eline alan şahıs daha sonra etrafı kontrol etti. O anlarda kayıtta olan güvenlik kamerasını fark etmeyen şahıs aldığı ayakkabıyı montunun içine koyarak uzaklaştı. Cami çıkışında ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark eden cemaat caminin derneğine başvurdu. Cami derneği tarafından incelenen güvenlik kameralarında ayakkabının çalındığı tespit edildi.

Adatepe Cami'nin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, yaptığı açıklamada "Öğleden önce çay ocağını gelmişti. Cami imamı ve dernek başkanını sordu. Ben de onu gariban gördüm. Karnının aç olduğunu düşündüm poğaça ve çay verdim. Acıdım ona gariban gibi görünüyordu. Çayını içtikten sonra gitti. Öğle namazına doğru tekrar geldi. Namaz için cemaat camiye girince o da peşlerinden camiye girmiş" ifadelerini kullandı.

Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı
Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı
Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı
Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı

Haydar Yılmaz, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı - Son Dakika


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