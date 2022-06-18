Misafir geldiği apartmanda ayakkabı avına çıktı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Misafir geldiği apartmanda ayakkabı avına çıktı, o anlar kameraya yansıdı

18.06.2022 16:57

Esenyurt'ta bir apartmana misafir olarak gelen hırsız, dönüşte ayakkabı avına çıktı.

Esenyurt'ta bir apartmana misafir olarak gelen hırsız, dönüşte ayakkabı avına çıktı. Zemin katta beğendiği ayakkabıyı kendi ayakkabısı ile değiştiren şahıs olayın ardından kayıplara karışırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre yabancı uyruklu iki şahıs, bir tanıdıklarına ziyarete gitti. Ziyaret sonrasında iki şahıstan birisi hemen apartmandan ayrılırken, diğer arkadaşı ayakkabı avına çıktı. Zemin katta etrafa bakınan hırsız, kendisi gibi apartmana misafir gelen başka bir vatandaşın ayakkabısını gözüne kestirdi. Bir süre tereddüt eden şahıs, daha sonra kendi ayakkabılarını çıkararak beğendiği ayakkabıları giydi. Bu sırada hırsız üst kattan aşağı inen apartman sakinlerine de aldırmazken, kendi ayakkabısını kapıya bırakarak kayıplara karıştı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Misafir geldiği apartmanda ayakkabı avına çıktı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Misafir geldiği apartmanda ayakkabı avına çıktı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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