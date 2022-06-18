Misafir geldiği apartmanda ayakkabı avına çıktı, o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta bir apartmana misafir olarak gelen hırsız, dönüşte ayakkabı avına çıktı. Zemin katta beğendiği ayakkabıyı kendi ayakkabısı ile değiştiren şahıs olayın ardından kayıplara karışırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre yabancı uyruklu iki şahıs, bir tanıdıklarına ziyarete gitti. Ziyaret sonrasında iki şahıstan birisi hemen apartmandan ayrılırken, diğer arkadaşı ayakkabı avına çıktı. Zemin katta etrafa bakınan hırsız, kendisi gibi apartmana misafir gelen başka bir vatandaşın ayakkabısını gözüne kestirdi. Bir süre tereddüt eden şahıs, daha sonra kendi ayakkabılarını çıkararak beğendiği ayakkabıları giydi. Bu sırada hırsız üst kattan aşağı inen apartman sakinlerine de aldırmazken, kendi ayakkabısını kapıya bırakarak kayıplara karıştı.