Üye Girişi
Misafir mezunlar vedalaştı - Son Dakika

Misafir mezunlar vedalaştı

23.06.2021 14:59
Misafir mezunlar vedalaştı, System.String[]

Okumak için dünyanın dört köşesinden Eskişehir'e gelip eğitimlerini başarıyla tamamlamanın ardından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye'den gitmeden önce son kez bir araya geldiler.

Okumak için dünyanın dört köşesinden Eskişehir'e gelip eğitimlerini başarıyla tamamlamanın ardından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye'den gitmeden önce son kez bir araya geldiler.

Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar uzanan Türkiye sevdasının simgesi olan yabancı uyruklu öğrenciler, burada aldıkları eğitimlerin ardından memleketlerine dönüyorlar. Eskişehir'de bulunan üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, ülkelerine gitmeden önce son kez arkadaşlarıyla bir araya gelerek vedalaştıralar. Yaklaşık 10 senedir Eskişehir'e gelen öğrencileri bir çatı altına toplayan Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından düzenlenen kahvaltıda birleşen mezunlar, Türkiye hatırasını anlatıp gitmeden önce duygulandılar. Yıllardır yurtta veya evde beraber kaldıkları öğrenciler, aynı dersliklerini paylaştığı ancak ülkeler farklı olduğu için hayatında belki de bir kez daha görüşemeyeceği için gözyaşlarını tutamadılar.

Pandemi koşulları altına Eskişehir Öğretmen Evi'nde düzenlenen kahvaltı programına birçok ülkeden yaklaşık 35 yeni mezunun yanı sıra, YUDER Başkanı Nihat Demir, Başkan Yardımcısı Şükür Özer ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdür Gökhan Akyıldız ve beraberindeki heyeti de katıldı.

Kahvaltı programında konuşan YUDER Başkanı Nihat Demir, mezun olan öğrencileri önce tebrik etti, sonra da gelecek hayatlarında başarılar diledi. Her bir öğrencinin kendi ülkesine Türkiye'nin elçisi olduğu olduğunu hatırlatan Demir, "Türkiye'nin kapısı sizin için her zaman açıktır. Sizin gibi güzel kardeşlerimizi özleyeceğiz. Ancak sizin parlak geleceğinizi görünce bu ayrılmamızın bir anlamlı olduğunu göreceğiz" dedi.

Öğrenciler de, Türkiye'ye karşı minnettar olduğunu söyleyerek, ülkesinde Türkiye adına çalışmalar yapacağı ve Türk insanını her zaman sevdiklerini söylediler. - ESKİŞEHİR

Misafir mezunlar vedalaştı
Misafir mezunlar vedalaştı
Misafir mezunlar vedalaştı
Misafir mezunlar vedalaştı

Balkanlar, Eskişehir, Türkiye, Afrika, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Misafir mezunlar vedalaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakanlık'tan 81 ile YKS genelgesi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak 16:18 Bakanlık'tan 81 ile YKS genelgesi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi 16:05 Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı 15:56 Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı
İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum 15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum Görüntüler tedirgin edici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı 15:30 Görüntüler tedirgin edici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi 15:21 Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi
Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde 15:12 Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı 14:07 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı

Son Dakika Haberleri
16:19 Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu
16:15 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı
16:05 Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi
16:02 Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor
15:55 Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı
15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum
15:31 Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı
15:21 Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı
15:20 Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı
14:55 Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı         
16:16
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 ölü, 9 yaralı Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 ölü, 9 yaralı         
15:50
Son Dakika! Rusya'nın Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı         
15:31
Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı         
15:22
Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı         
15:20
Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı         
14:55
Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu         
13:52
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 16:25:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Misafir mezunlar vedalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement