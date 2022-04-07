MİSAFİR ÖĞRENCİLER İFTARDA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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MİSAFİR ÖĞRENCİLER İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

07.04.2022 10:19

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) eğitim gören 10 ülkeden 140 uluslararası misafir öğrenci iftar yemeğinde bir araya geldi.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) eğitim gören 10 ülkeden 140 uluslararası misafir öğrenci iftar yemeğinde bir araya geldi.

Uluslararası Öğrenci Derneği ve MAKÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen iftara Burdur MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, Uluslararası Öğrenci Derneği Şube Başkanı Süleyman Çakıcı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitim gören 10 ülkeden 140 uluslararası misafir öğrenci katıldı. Etkinlikte konuşan MAKÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Afganistanlı öğrenci Mhammet Zaher Akbulut, ramazan ayının hayırlara vesile olması diledi.

Uluslararası Öğrenci Derneği Şube Başkanı Süleyman Çakıcı da Ramazan dolayısıyla düzenlenen iftar etkinliğinde bir arada olmanının mutluluğunu anlattı.

Müzik Öğretmeni Emrah Turgut'un müzik dinletisi ardından uluslararası öğrenciler arasında önümüzdeki günlerde düzenlenecek Burdur Uluslararası Kardeşlik ve Gençlik Futbol Turnuvası'nın fikstürü çekildi.

MİSAFİR ÖĞRENCİLER İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
MİSAFİR ÖĞRENCİLER İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
MİSAFİR ÖĞRENCİLER İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Öğretmenevi, Rektör, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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