Misafir Öğrencilere Anlamlı Hediye

Merkezi izmir'de bulunan Kur'an'a Hizmet Derneği, Suriyeli çocukların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezinde Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Merkezi izmir'de bulunan Kur'an'a Hizmet Derneği, Suriyeli çocukların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezinde Kur'an-ı Kerim dağıttı.



Konak Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Suriyeli geçici eğitim merkezinde, eğitim gören misafir öğrencilere Kur'an'a Hizmet Derneği tarafından Kur'an-ı Kerim ve yardımcı kitapların dağıtımı yapıldı.



Dağıtım esnasında Kur'an-ı Kerim eğitiminin önemini vurgulayan Dernek Başkanı Bünyamin Ertekin, "Suriye'den gelen misafir öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim'i rahat okuyabilmeleri için Medine hattı ile yazılmış Kur'an-ı Kerimler getirdik. Amacımız; Suriyeli misafir kardeşlerimizin Kur'an-ı okuyabilmeleri ve Kur'an ile amel etmeleridir" dedi.



Dağıtım programına; İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Bütün, Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, Konak Halk eğitim Müdür Yardımcısı Mete Sezgin ve Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin katıldı. - İZMİR

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