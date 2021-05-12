Misafir Öğrencilerin Gözünden Bursa'da Ramazan - Son Dakika

Dünyanın dört bir yanından Bursa'ya eğitim için gelen yabancı öğrenciler, Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği programda buluştu. Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarından gelen öğrenciler, Türkiye'de Ramazan-ı Şerif'in güzelliklerini yaşadıklarını söylediler. Bunun yanı sıra kendi ülkelerindeki geleneklere de deyindiler.

Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Makedonyalı Behima Asan, "Koronavirüs salgını nedeniyle ne yazık ki ülkemizde ailelerimiz ile iftar yapamıyoruz. Fakat Türk milletinin misafirperverliği sayesinde bu durumdan etkilenmiyoruz. Her ne kadar yurtta kalıyor olsak bile arkadaşlarımızla birlik ve beraberliği sağlıyoruz. Makedonya'da sahurun ilk, orta ve son gecesi mutlaka hamur işi yapıyoruz. Bu durum bereketin simgesi oluyor. Türkiye'de iftarda top patlarken, biz de davullar çalınıyor. Bir Balkan Türk'ü olarak bu şehirde olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü son sınıf öğrencisi olan Tacikistanlı Bibikhadisa Saıdova da, "Bursa'da kendimi evimde gibi hissediyorum. İnsanlar samimi ve hoşgörülü davranıyor. Hiçbir yabancılık çekmiyorum. Ayrıca 11 ayın sultanını Türkiye'de geçirmekten mutluluk duyuyorum. Kendi ülkemde Ramazan'ın her akşamı mutlaka bir davete gidiliyor. Mahalle camilerinde ise namaz kılmak için uzun kuyruklar oluşuyor. Sahur ve iftarlarımız farklılık gösteriyor. Fakat buranın geleneklerine çok alıştım. İyi ki bu şehirdeyim" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü yüksek lisans öğrencisi olan Senegalli Mor Talla Gueye ise Ramazan ayının tüm manevi güzellikleri içinde barındırdığını söyledi. Gueye, "Bizim geleneklerimiz Türk kültüründen daha farklı. Senegal'de sahurda yemek, iftarda kahvaltılık yiyoruz. Sahura davul yerine ezan ile uyandırılıyoruz. Ayrıca top patlama durumu da olmuyor. Bursa, maneviyatıyla beni adeta büyülüyor. İnşallah, en yakın zamanda virüsten kurtulup büyük iftar sofralarında buluşuruz" dedi.

Program sonunda misafir öğrenciler, kendilerini davet ettiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.