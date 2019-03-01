Son Dakika Haberleri: Misafir Öğrencilerin Yöresel Yemek Keşfi

Misafir Öğrencilerin Yöresel Yemek Keşfi

1 saat önce

İstanbul'dan Karabük'e gelen üniversite öğrencileri "Safranbolu Kültür ve lezzet Keşfi" projesi kapsamında Safranbolu'ya gelerek yöresel yemek yaptı.

Misafir Öğrencilerin Yöresel Yemek Keşfi, System.String[]
İstanbul'dan Karabük'e gelen üniversite öğrencileri "Safranbolu Kültür ve lezzet Keşfi" projesi kapsamında Safranbolu'ya gelerek yöresel yemek yaptı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi Kulübü tarafından hayata geçirilen "Safranbolu Kültür ve lezzet Keşfi" projesi kapsamında Safranbolu ilçesine gelen öğrenciler, SAKEM'in Aslanlar Şubesi'nde peruhi, sütlü keşkek ve safranlı zerde yaptı.

Gastronomi Kulüp Başkanı Hasan Semiz, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki turizm kulüplerini davet ettiklerini ve Safranbolu'nun lezzet ve kültürünü tanıtmak istediklerini ifade ederek "Bu tür etkinliklerle projemiz devam edecek. Safranbolu'ya ait kültürel ve lezzet bakımından konferans verilecek. Daha sonra arkadaşlarımıza Safranbolu'yu gezdireceğiz. Sosyal projelerimiz oluyor. SAKEM'de daha önce popüler mutfak kursumuz oldu. Yemeğe muhtaç insanlara yemek yapıp, yemek dağıtma etkinliğimiz oldu. Bu anlamda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer başta olmak üzere, SAKEM Yönetiminde teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:25 Kaynak: İHA

İstanbul, Karabük, Safranbolu, Güncel
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