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Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti

14.02.2022 11:30

Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti Çankırı'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti

ÇANKIRI - Çankırı'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Eve misafir olarak giden vatandaş yangında hayatını kaybederken, ev sahibi ise yaralandı.

Olay, Çankırı Kırkevler Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.'ye ait tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırada evde bulunan Mehmet S. komşuları tarafından kurtarılırken, evde misafir olarak bulunan Adnan Güler ise alevlerin arasında hayatını kaybetti.

Yaralanan Mehmet S., Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adnan Güler'in cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti

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Adnan Güler, Çankırı, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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