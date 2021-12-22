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Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu - Son Dakika

Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

22.12.2021 17:20

Antalya'da işinden dönen bir kişi, evinde misafir olarak kalan arkadaşını kanlar içinde buldu. Oğlunun ölüm haberini alan annesi ise olay yerinde gözyaşlarına boğulurken, gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi 2680 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda; apartmanın giriş katında yaşayan bir kişi, iş dönüşünde eve gidince misafir arkadaşı Gökhan Arın'ı (34) yerde kanlar içinde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Genç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde Arın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

HABERİ ALAN ANNE ADETA YIKILDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın bir süre önce iş amaçlı olarak Elazığ'a gittiği, 2 gün önce ise ailesinin yanına geri dönerek arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen anne ise apartman girişinde gözyaşı döktü. Acılı anneyi ölen oğlunun arkadaşları sakinleştirdi. Anne daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı.

Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan, ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri delil çalışması gerçekleştirdi. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çok yönlü araştırması devam ediyor.

Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu
Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

Muratpaşa, 112 Acil, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu - Son Dakika


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