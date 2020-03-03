Misafir olduğu evin önünde cesedi bulunan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Misafir olduğu evin önünde cesedi bulunan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Misafir olduğu evin önünde cesedi bulunan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı

6 saat önce

Samsun'da misafir olduğu arkadaşının evinin önünde kanlar içinde ölü bulunan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Misafir olduğu evin önünde cesedi bulunan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı, System.String[]

Samsun'da misafir olduğu arkadaşının evinin önünde kanlar içinde ölü bulunan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden vatandaşlar bir apartmanın önünde bir kişiyi kanlar içinde sırtüstü yatar halde buldu. Olay polise ve sağık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri ve polis, yerde yatan İsa Erdemoğlu'nu (52) kanlar içinde ölü olarak buldu. Polis yaptığı araştırma sonucu İsa Erdemoğlu'nun gece arkadaşı Hamza Ç.'nin evinde kaldığını ve burada birlikte içki içip yemek yedikten sonra yanında bir kişi ile birlikte evden ayrıldığını tespit etti. Hamza Ç. ise olay karşısında büyük şok yaşadı.


İsa Erdemoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İsa Erdemoğlu'nun kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Erdemoğlu'nun olay yerinde mi öldürüldüğü yoksa başka yerde öldürülüp olay yerine mi getirildiği araştırılıyor.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:06 Kaynak: İHA
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