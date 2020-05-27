Misafirler dönmek istemeyince 5 yıldızlı otel açık tutuldu - Son Dakika

Misafirler dönmek istemeyince 5 yıldızlı otel açık tutuldu

YÖNETİM Kurulu Başkanı Fettah Tamince, koronavirüs sürecinde Antalya'da hizmet verilen 5 yıldızlı tek otelin Rixos Premium Belek olduğunu, misafirler evlerine dönmek istemeyince oteli açık tutmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Misafirler dönmek istemeyince 5 yıldızlı otel açık tutuldu, System.String[]

YÖNETİM Kurulu Başkanı Fettah Tamince, koronavirüs sürecinde Antalya'da hizmet verilen 5 yıldızlı tek otelin Rixos Premium Belek olduğunu, misafirler evlerine dönmek istemeyince oteli açık tutmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Fettah Tamince, Rixos Premium Belek Genel Müdürü Özgün Cinkılıç ve mutfak direktörü Kasım Şentürk, otellerinde koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili sosyal medyada canlı yayın gerçekleştirdi. Geçen yıl ve bu yılın ocak- şubat aylarında tarihi rekorlara imza atıldığını belirten Özgün Cinkılıç, mart ayında pandeminin, gündemin merkezine oturduğunu söyledi. Oteldeki misafirlerden gitmek istemediklerine yönelik yoğun talep geldiğini belirten Cinkılıç, "10 Mart'ta 527 odamız vardı, 17 Mart'ta 436 oda, 24 Mart'ta 321 odamız vardı. Misafirlerimizden, 'Lütfen bizi ülkelerimize göndermeyin, bu süreci burada yaşamak istiyoruz' diye talepler geldi. Bu süreçte otelimizi açık tutmaya karar verdik. 1 Nisan'da oteli kapatmış olsaydık 2 birim zarar edecekken, 3.6 birim, yüzde 75-80 daha fazla zarar etmiş olduk. Şu anda 220 oda, 550 misafirimiz var" diye konuştu.

'MİSAFİRİMİZE SADIK OLACAĞIZ'

Misafirlerin 'Bize bu sene ne yapacaksınız? Tatile çıkma riski alıyoruz. Birçok insan işini kaybetti, bütçesi daraldı, birçok şirket sahibinin geliri azaldı. Buna rağmen tatile bütçe ayırıyoruz. Biz bütün bu fedakarlığı yapıyoruz, siz bize ne yapacaksınız?' dediğini belirten Fettah Tamince ise "Biz de diyoruz ki çok daha fazla hassas davranacağız. Bir dostuma dedi ki 'Şirketler, markalar niye sadakatlerini beyan etmiyor? Biz de bugün yeni bir şey geliştirelim, 'Rixos sadakati'. Bize güvenen, bize gelen, bize gelirken risk alan, bütçesinden bu sene tasarruf etmek yerine harcayan, sağlık ve pandemi kapma riski alan misafirimize sadık olacağız" dedi.

150-200 GÜN KALAN MİSAFİRLER

Rixos Premium Belek'in son 3 aydır tecrübesi olduğuna işaret eden ve açık kalma sebebini anlatan Tamince, şöyle konuştu:

"10-15 yıldır bizde kalan, yılda 100, 150, 200 gününü geçiren misafirlerimiz var. Bunlar dedi ki 'Biz evimize dönmek istemiyoruz. Karantina dönemini burada, bu tesiste yaşamak istiyoruz'. Dolayısıyla aslında biz zorlama bir şekilde tesisi açık tutmak zorunda kaldık. Açık tutarken de ne endişelerle karşılaştık? Bir, misafirimizin sağlığını nasıl koruruz. İki, çalışanımızın sağlığını nasıl koruruz? Tesis içinde tam teşekküllü yoğun bakım odaları kurduk. Aslında bu biraz bizi zorlayıcı bir şeydi."

Bunu mecburen yaptıklarını aktaran Tamince, "Çünkü tesis açık ve içeride misafirlerimiz var. Hatta 'Özgür bey o tesise korona sokarsanız tesisten ayrılın, istifa edin' diyordum. Dün itibarıyla Abu Dabi ve Dubai'deki tesisimizi açtık, anbean takip ediyorum. Heyecanla bir taraftan da büyük bir endişe, tereddütle takip ediyorum; Allah korusun bir şey olmasın, diye. Abu Dabi'deki genel müdürümüze, 'Koronayı sokmayacaksın otele' dedim" dedi.

'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Yeni süreçte sorumluluğun çok büyük olduğunu, hem Türkiye hem diğer ülkelerin turizmi açma kararının çok zor olduğunu söyleyen Tamince, şöyle konuştu:

"Bu süreçte her gün kendimizi denetleyeceğiz. Misafirimizi arayacağız, 'Biz sizin için çok steril, güvenli ve huzurlu bir ortama sahibiz ama sizden ricamız siz zaten çok bilinçli ve kendinizden eminsiniz ama yolda gelirken alıp getirmeyin. Çünkü buraya yüzlerce misafirimiz ve çalışanımızla yaşamak için geliyorsunuz. Sizden ricamız gelirken dikkatli olun. Üçüncüsü de tesis içinde hem çalışma arkadaşlarımız hem misafirlerimize şunu sürekli rica edeceğiz. Biz fiziki, hijyenik, steril, sağlık ne gerekiyorsa bütün tedbirleri aldık ve ne gerekiyorsa da alırız. Kendinizi en ufak kötü hissettiğinizde bize söyleyin. Size anında rehberlik edecek ekibimiz var. Binde bir ihtimal de olsa bu riski almayın ve beraber bu süreci yönetelim diyeceğiz."

SALGIN SÜRECİNDE 60, BAYRAMDA 550 MİSAFİR

Rixos Premium Belek'te, bayram öncesinde 60 yabancı turist bulunurken, bayramda ise yerli turistler de 5 günlük tatile geldi. Toplamda 550 misafirin konakladığı 400 dönümlük otelde koronavirüs sürecini en başından beri otelde geçiren Ruslar, farklı bir dünyada yaşadıklarını anlattı.

'CENNET GİBİ BİR YERDEYİZ'

Alisia Mantykova, 2 aydan fazladır otelde kaldıklarını belirterek, "Çok memnunuz, bu süreçte böyle bir otelde kalmak çok büyük bir şans, cennet gibi bir yerdeyiz. Bütün kuralları yönetim alıyor. Animasyon ekipleri gün boyunca destek oluyor, çocuklar için aktivite yapıyorlar. Güneşten faydalanıyor ve denize girebiliyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. Çocuklar online eğitim alıyor. Gün içerisinde boş vakit bulamıyoruz. Sabahtan akşama kadar etkinlik oluyor. Yemek olarak da her türlü çeşit var. Haziran ayında da kalmaya devam edeceğiz" dedi.

'DÜNYADA PANDEMİ OLDUĞUNU UNUTTUK'

Mart ayı başında tatile geldiklerini, virüs nedeniyle geri dönmek istemediklerini belirten Alyona Vodolazskaya, "Burada dünyada pandemi olduğunu bile unuttuk. Sanki başka bir dünyadayız. Ne oluyor etrafta bilgimiz yok, burası çok güvenli. Virüsle ilgili bütün tedbirler alındı, personel maske, eldiven kullanıyor, virüse karşı her türlü önlem alındı. Burası cennet gibi bir yer, çok rahatız. Farklı bir dünyada yaşıyoruz sanki. Her şeyi unutuyoruz burada, sanki Allah bizi koruyor, öyle bir yer burası" diye konuştu.

Bayram tatilini otelde geçiren Özgür Emeklioğlu, oteli sosyal medyadan görüp geldiklerini belirterek, "Bazı sorular sorulduğunda cevap verebileceğimiz bir deneyim oldu bizim için. Camekanlı büfelerden arzu ettiğinizi size servis ediyorlar. Hem hijyen hem de ciddi anlamda israfı önlüyor. Bir de butik hizmet hissiyatı uyandırıyor insanda" dedi.

KİŞİ BAŞINA 1000 METREKARE

Antalya ve Alanya'da restoran tarzı işletmeleri olduğunu belirten Gökhan Ece, bayram tatilini geçirmek için geldiklerini hem de uygulanan kuralları yerinde deneyimleme şansı bulduğunu söyledi. Ece, "Bu süreçte o kadar kapalı kaldık ve sıkıntılı günler geçirdik ki çok iyi geldi. En büyük avantajlardan biri tesis çok büyük ve insanların birbirine yaklaşması çok zor, kişi başına 1000 metrekare düştüğünü öğrendim" diye konuştu.


Fettah Tamince, Antalya, Belek, Rixos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Misafirler dönmek istemeyince 5 yıldızlı otel açık tutuldu - Son Dakika

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