"Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar" sergisi İstanbul Modern'de açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar' sergisi İstanbul Modern'de açıldı - Son Dakika

"Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar" sergisi İstanbul Modern'de açıldı

7 saat önce

İstanbul Modern'in Ekim 2018'de İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında üretilen eserlerden oluşan "Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar" sergisi açıldı.

İstanbul Modern'in Ekim 2018'de İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında üretilen eserlerden oluşan "Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar" sergisi açıldı.

İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşan sergide, program kapsamında İstanbul'daki zanaatkarlarla Türkiye'de üretim yapmak üzere bir araya gelen uluslararası sanatçıların yeni yapıtlarına yer verildi.

İstanbul'un küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü arttırmayı da amaçlayan programa katılan misafir sanatçılar, İstanbul'da ahşap oymadan halı dokumaya, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla bir araya gelerek, üretimlerini gerçekleştirdi.

İstanbul Modern'in küratöryel ekibinden Öykü Özsoy ve Ümit Mesci'nin küratörlüğünü üstlendiği sergide, Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernandez (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Utsjoki ve Numminen), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia) ve Jorinde Voigt (Berlin) eserleriyle yer alıyor.

Sergi, üretilen yeni yapıtlarla birlikte sanatçıların İstanbul'daki araştırma ve üretim süreçlerini, kentte etkileşime geçtikleri, ilham aldıkları kaynakları, birlikte çalıştıkları zanaatkarlar hakkında bilgileri de ziyaretçilerle paylaşıyor.

"Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar", geleneksel üretim tekniklerini güncel bir bakış açısıyla yorumlayan sanatçıların yapıtlarının yanı sıra İstanbul'daki Harbiye Askeri Müze ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Koleksiyonu'ndan ödünç alınan, İstanbul'un kültürel zenginliğine ışık tutan tarihi objelere de yer veriyor.

Toplamda 10 uluslararası sanatçının çalışmalarına yer veren sergi, 23 Ağustos'a kadar görülebilecek.

İstanbul Modern, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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