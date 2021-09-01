Misafirler şeker bekliyordu, düğünde dağıttıklarıyla takdir topladılar - Son Dakika

Sivas'ta oğullarının sünnet düğününde hediyelik şeker yerine 200 adet çam fidesi dağıtan çift büyük takdir topladı.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları sonucu binlerce ağaç yok oldu. Kimi vatandaşlar ağaçlandırma çalışmaları için kampanyalar başlatırken kimileri de farklı fikirler üretmeye devam ediyor. Sivas'ta da ülkede baş gösteren orman yangınları sonrası ağaçlandırmanın önemine değinmek için farklı bir projeye imza atıldı. Mehtap Abak ve Ömer Faruk Abak çifti oğulları Ömür Musab Abak'ın sünnet düğününde misafirlere çam fidesi dağıttı. Şeker, magnet gibi çeşitli hediyeler yerine 200 adet fidenin dağıtılması misafirlerce de oldukça beğeni ve takdir topladı. Çift, toprağa faydalı bir şey dağıtmak istediklerini söyleyerek, "doğamızı ağaçlarımızı koruyalım" dedi.

200 çam fidesi dağıtıldı

Ömür Musab Abak'ın annesi Mehtap Abak, "Bildiğiniz gibi sünnet düğününde misafirlere hediyelik ürünler takdim ediliyor. Ama biz bunları gereksiz masrafın dışından toprağa yarar bir şey olsun istedik. Geçtiğimiz günlerde de orman yangınları olduğundan dolayı gelen misafirlerimize çam fidesi hediye etmeyi düşündük. Gerek bir pileksi gerek bir magnet yerine biz çam fidesi vermeyi uygun gördük. 200 adet çam fidesi hediyemiz var. Misafirlerimiz bu durum karşısında çok şaşırdılar. Çünkü düğünlerde genellikle magnet resim gibi şeyler dağıtıldığından dolayı insanlar tarafından da çok büyük beğeni topladık" dedi.

"Doğamızı ağaçlarımızı koruyalım"

Ömür Musab Abak'ın babası Ömer Faruk Abak ise, "Sünnet düğünümüz var. Hediyelik dağıtmak amacıyla yaptığımız şeyler yerine biz çam fidesi dağıtmayı uygun gördük. Ülkemizdeki orman yangınlarından ve son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerden ötürü biz böyle bir şey düşündük. Herkese de tavsiye ediyoruz. Doğamızı ağaçlarımızı koruyalım" ifadelerini kullandı.

Düğüne gelen misafirlerden Abdullah Söyler, "Ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte orman yangınlarında eniştemizin ve baldızımızın böyle duyarlı bir davranış göstermesi gerçekten güzel oldu. Bu ince davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - SİVAS