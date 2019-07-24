Son Dakika Haberleri: Misafirlerini ağırladıkları sırada evlerinin çatısı yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Misafirlerini ağırladıkları sırada evlerinin çatısı yandı

15 dakika önce

Sivas'ta Eraslan ailesinin evlerinde misafirlerini ağırladıkları sırada çatılarında çıkan yangın büyük panik yaşamalarına neden oldu.

Misafirlerini ağırladıkları sırada evlerinin çatısı yandı, System.String[]
Sivas'ta Eraslan ailesinin evlerinde misafirlerini ağırladıkları sırada çatılarında çıkan yangın büyük panik yaşamalarına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sularında 4 Eylül Mahallesi 6. Sokak'ta meydana geldi. Eraslan ailesinin evde misafirlerini ağırladığı sırada evlerinin çatısından dumanlar yükseldi. Evdekiler ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerine çağrılan Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangını fark eden İsmail Karaca, sabah uyanıp balkona çıktığında yangını fark ettiğini belirterek, "Baktım ki çatıdan duman çıkıyor. Çatı yanıyor dedim hemen telefonu itfaiyeyi arasın diye gelinime verdim, aşağı indim. Bende doğru buraya koştum. Çok şükür kimsede bir şey yok" dedi. - SİVAS
Eylül, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da Akdeniz fokunun ağzında parçalanmış vatoz balığını gören vatandaşlar dehşete düştü! Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:22:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Misafirlerini ağırladıkları sırada evlerinin çatısı yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]