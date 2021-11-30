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Misafirlerini kendi tasarladığı "dönen ev"de ağırlıyor - Son Dakika

Misafirlerini kendi tasarladığı "dönen ev"de ağırlıyor

30.11.2021 11:15

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Ahmet Koca, motorlu ve raylı sistem üzerine yerleştirdiği 28 metrekarelik prefabrik evi 360 derece döndürebiliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Ahmet Koca, motorlu ve raylı sistem üzerine yerleştirdiği 28 metrekarelik prefabrik evi 360 derece döndürebiliyor.

Fethiye ilçesinde yıllarca esnaflık yapan 64 yaşındaki Ahmet Koca, emekli olduktan sonra 2007'de Seydikemer ilçesinin 1200 rakımlı Yayla Patlangıç Mahallesi'ne yerleşti.

Önce karavana merak saran ancak eşinden destek göremeyen Koca, bahçesine dönen bir ev yapmaya karar verdi. Çevresindekilerin "yapılamaz" demesine rağmen kararından vazgeçmeyen Koca, kendi tasarladığı dönen evi yapmaya başladı.

Koca, raylı sistem üzerine işçiliğinin büyük bölümünü de kendi yaptığı prefabrik evi yerleştirdi. Evin içerisine ahşap döşeyen Koca, 28 metrekarelik evi elektrikli motor yardımıyla kendi etrafından döndürüp sabitleyebiliyor. Koca, içerisinde bir evde bulunan her şeyin yer aldığı dönen evinde misafirlerini ağırlıyor.

"Hız ayarını yapıyorum, en ideali yavaş dönmesi"

AA muhabirine konuşan Ahmet Koca, hayalini kurduğu evi yapmanın mutluğunu yaşadığını söyledi.

Evini istediğinde güneşe karşı, istediğinde rüzgarın yönüne göre çevirebildiğini anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Tasarımını, planını kendim yaptım. 360 derece dönüyor. Diyelim ki rüzgar esiyor ben tersine döndürüyorum. Yazın güneşten gölgeye döndürüyorum.

Misafirlerim, arkadaşlarım geldiğinde burada ağırlıyorum. İnsanlar beğeniyor. Dönerek çay içmek hoşlarına gidiyor. Ben de keyif alıyorum. Hobi amaçlı yaptım. Ticari amacım yok. Sadece misafirlerimle sohbet ediyorum. Oturduğum evi böyle yapacaktım, herkes karşı çıkınca buraya yaptım. 'Yapamaz' diyenlere örnek oldu. Hız ayarını yapıyorum. Yavaş ya da biraz daha hızlı. En ideali yavaş dönmesi."

İleride güneş paneli de koyup kendi elektriğiyle evi döndürmeyi hedeflediğini dile getiren Koca, mekanizmanın evin içerisindeki malzemeler ve insanlarla yaklaşık 10 tonu taşıyabildiğini ifade etti.

Evi ziyaret eden Zekeriya Şahin ise daha önce yol kenarından geçerken döndüğünü fark ettiği evin içerisinde çay içmekten keyif aldığını belirtti.

İlk defa dönen bir evde çay içtiğini aktaran Şahin, "Camdan dışarıya bakıncaya kadar evin içerisinde döndüğünüzü hiç hissetmiyorsunuz. Ahmet amca bu yaşta hayalini yapmak için mücadele etmiş. Kendisi de mutlu. Benim için de farklı bir tecrübe oldu. İnsanlar gelip görsünler. Hayallerinin peşinden gitsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Misafirlerini kendi tasarladığı dönen ev de ağırlıyor
Misafirlerini kendi tasarladığı dönen ev de ağırlıyor
Misafirlerini kendi tasarladığı dönen ev de ağırlıyor
Misafirlerini kendi tasarladığı dönen ev de ağırlıyor

Seydikemer, Ahmet Koca, Prefabrik, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Misafirlerini kendi tasarladığı 'dönen ev'de ağırlıyor - Son Dakika


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