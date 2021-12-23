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Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular - Son Dakika

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular

23.12.2021 09:18

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı.

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular

Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt- Bahçeşehir yan yolu üzerinde bulunan evlerine gelen misafirleri uğurlamak için dışarı çıkan 2 kişi, kar maskeli 2 saldırganların hedefi oldu. 100 metre arayla 2 kişiyi vuran saldırganların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt-Bahçeşehir yan yolu üzerinde bulunan lüks site önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerine gelen misafirleri uğurlamak için dışarıya çıkan Cem T. ve Murat K., kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kar maskeli saldırganlar, olayı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçarken, kurşunlardan bir tanesi de marketin camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak, saldırıya dair incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Olayı gördüğünü ifade eden bir vatandaş, "Biz içerideydik. Müşterimiz vardı onunla ilgileniyorduk. O anda arkadaşın birisi geldi. 'Yere yat, ateş ediyorlar, size de denk gelmesin' dedi. Şahıslar koştu gitti. Dışarıda 7 tane kovan bulundu. Yaralı yerde yatıyordu. Kurşunun birisi marketi camına isabet etmişti" dedi.

Silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde kar maskeli silahlı şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silahlı 2 saldırganın otoparktaki arabaların arkasından çıkarak Cem T. ve Murat K.'ye silahla ateş ettikleri ve olay yerinden koşarak hızla uzaklaştıkları görülüyor.

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular
Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular
Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular
Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular
Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular
Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular
Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular

Bahçeşehir, Esenyurt, Polis, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı... Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular - Son Dakika
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